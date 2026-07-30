O porție de iaurt grecesc consumată regulat poate aduce în intestin bacterii benefice și poate contribui la echilibrul microbiotei. Dar simpla mențiune „iaurt grecesc” de pe ambalaj nu garantează același aport de culturi probiotice: nutriționiștii recomandă verificarea unui detaliu de pe etichetă, iar cantitatea de zahăr adăugat contează, de asemenea, potrivit Parade.

Iaurtul grecesc se deosebește de iaurtul obișnuit inclusiv prin modul de producție. Este strecurat pentru eliminarea unei cantități mai mari de zer lichid, proces care îi conferă consistența densă și cremoasă.

„Din cauza acestui proces de strecurare, iaurtul grecesc are de obicei mai multe proteine, mai puțini carbohidrați și conține puțin mai puțin calciu decât iaurtul obișnuit, deși ambele pot fi alegeri nutritive, în funcție de nevoile individuale”, explică nutriționistul Paloma Vega.

Ce se întâmplă cu bacteriile din intestin când mănânci iaurt grecesc regulat

Pentru majoritatea persoanelor, consumul zilnic sau regulat de iaurt grecesc poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă și poate contribui la sănătatea intestinală.

Unul dintre motive îl reprezintă probioticele – microorganisme vii care pot contribui la echilibrul microbiotei intestinale.

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Dieteticianul Eleana Kaidanian spune că în iaurtul grecesc pot fi întâlnite culturi precum L. bulgaricus, S. thermophilus, bifidobacterii și L. acidophilus.

„La nivelul cel mai simplu, dacă mănânci iaurt zilnic, îți expui intestinul la bacterii benefice”, explică Kaidanian.

Aceste microorganisme concurează cu bacteriile potențial nocive pentru spațiu și nutrienți.

„Dacă ai mai multe microorganisme benefice, acestea se vor multiplica, acționând ca o apărare naturală împotriva agenților patogeni”, spune dieteticianul.

Efectele nu trebuie însă privite ca fiind instantanee. Beneficiile asociate microbiomului și sănătății generale sunt legate de consumul regulat și de alimentația în ansamblu, nu de o singură porție de iaurt.

Detaliul pe care trebuie să-l cauți pe etichetă

Faptul că pe ambalaj scrie „iaurt grecesc” nu garantează că fiecare produs oferă exact aceleași culturi bacteriene sau aceleași cantități.

„Dacă ești interesat de beneficiile pentru sănătatea intestinală, verifică eticheta pentru mențiunea «culturi vii și active»”, recomandă Vega.

„Deși majoritatea iaurturilor grecești conțin bacterii benefice, nu fiecare produs are aceleași tulpini probiotice sau aceleași cantități după procesare”, adaugă specialista.

Prin urmare, alegerea produsului contează dacă obiectivul principal este aportul de culturi vii.

Proteinele sunt un alt avantaj al iaurtului grecesc

Probioticele nu sunt singurul motiv pentru care iaurtul grecesc poate fi interesant din punct de vedere nutrițional.

O porție individuală mică de iaurt grecesc simplu poate furniza în jur de 16 grame de proteine și aproximativ 6 grame de carbohidrați, deși valorile diferă de la un produs la altul.

Combinația poate contribui la sațietate și la un răspuns glicemic mai echilibrat decât în cazul unor produse pentru micul dejun sau gustări bogate în zahăr și carbohidrați rafinați.

„Combinația dintre proteine și conținutul relativ redus de carbohidrați ajută la încetinirea digestiei și poate reduce creșterile mari ale glicemiei după masă, mai ales comparativ cu alimentele sau gustările dulci”, explică Vega.

Specialista recomandă asocierea iaurtului cu alimente bogate în fibre, precum fructele de pădure sau nucile.

Poate reduce senzația de foame și pofta de gustări

Conținutul ridicat de proteine poate face iaurtul grecesc sățios.

„Acest aliment dens și cremos, bogat în proteine, este foarte sățios, poate duce la reducerea poftelor și la mai puține gustări dacă este consumat regulat”, spune Julia Zumpano, dietetician la Cleveland Clinic.

Efectul asupra apetitului poate fi observat chiar după o masă, însă eventualele modificări semnificative ale greutății corporale necesită timp și depind de întreaga alimentație și de stilul de viață, nu de consumul unui singur aliment.

Iaurtul grecesc are mai puțină lactoză decât cel obișnuit

Procesul prin care este obținut iaurtul grecesc elimină o parte din zer și reduce și cantitatea de lactoză.

Din acest motiv, unele persoane care tolerează mai greu laptele sau iaurtul obișnuit pot tolera mai bine iaurtul grecesc.

„Iaurtul grecesc conține, de asemenea, mai puțină lactoză decât iaurtul obișnuit, ceea ce îl poate face mai ușor de tolerat pentru unele persoane cu sensibilitate la lactoză”, spune Vega.

Asta nu înseamnă însă că iaurtul grecesc nu conține deloc lactoză.

Persoanele cu intoleranță pot avea în continuare disconfort digestiv, iar cele cu alergie la proteinele laptelui trebuie să evite produsele lactate conform recomandărilor medicale.

Atenție la iaurturile grecești cu mult zahăr adăugat

Nu toate produsele vândute drept iaurt grecesc au același profil nutrițional.

Variantele aromatizate pot conține cantități importante de zahăr adăugat pentru a compensa gustul acrișor caracteristic.

„Dacă iaurtul grecesc nu este simplu, conține adesea o cantitate mare de zahăr adăugat pentru a-i masca gustul acrișor”, atrage atenția Julia Zumpano.

Consumul regulat al unor cantități mari de zahăr adăugat este asociat cu un risc crescut de creștere în greutate, diabet și sindrom metabolic, iar cercetările sugerează că aportul ridicat poate influența și microbiota intestinală.

O variantă este alegerea iaurtului grecesc simplu și adăugarea ingredientelor acasă.

„Iaurtul grecesc simplu îți permite să controlezi cât de mult îl îndulcești”, spune Kaidanian. „Fructele proaspete, scorțișoara sau puțină miere pot oferi aromă fără să te bazezi pe cantități mari de zahăr adăugat.”

Iaurtul grecesc are însă foarte puține fibre

Există și o piesă care lipsește din iaurtul grecesc: fibrele.

O alimentație săracă în fibre poate favoriza probleme precum constipația și balonarea, iar fibrele reprezintă și un element important pentru microbiomul intestinal.

De aceea, iaurtul poate fi combinat cu fructe, nuci, semințe sau cereale integrale.

„Adăugarea fibrelor sub formă de fructe, legume, nuci, semințe sau cereale integrale te poate ajuta și să te simți sătul pentru mai mult timp decât dacă ai consuma iaurtul singur”, explică Kaidanian.

Un bol de iaurt grecesc simplu cu fructe de pădure, nuci sau semințe poate combina astfel proteinele și culturile vii din iaurt cu fibrele furnizate de alimentele vegetale.

Consumul zilnic de iaurt grecesc nu reprezintă însă o soluție universală pentru problemele digestive. Efectele depind de produsul ales, de toleranța individuală la lactate și, mai ales, de alimentația în ansamblu.