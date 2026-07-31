Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) clarifică, într-un răspuns transmis G4Food, informațiile apărute în spațiul public privind cazul medicului cunoscut online drept „Ioana Vitamina”. Instituția precizează că amenda de 20.000 de lei nu a fost aplicată medicului, pe persoană fizică, ci companiei SC Quantisoma Nexus SRL, iar sancțiunea a vizat modul în care au fost prezentate materialele cu caracter comercial, nu simpla abordare a subiectului suplimentelor alimentare.

În răspunsul transmis G4Food, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor precizează că sancțiunea contravențională în cuantum de 20.000 de lei a fost aplicată operatorului economic SC Quantisoma Nexus SRL.

Informația vine după ce, în spațiul public, au apărut relatări potrivit cărora amenda ar fi fost aplicată medicului cunoscut în mediul online drept „Ioana Vitamina”. (vezi aici detalii: „Ioana Vitamina”, medicul-influencer care a intrat în vizorul CNA din cauza suplimentelor alimentare / „Practic, mie mi se interzice să vorbesc” / CNA: „Sub aparența educației, vă promovați ca firmă”)

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Pentru ce a fost aplicată sancțiunea

Potrivit ANPC, sancțiunea a fost aplicată pentru utilizarea unor practici comerciale incorecte.

„Sancțiunea a fost aplicată operatorului economic pentru utilizarea de practici comerciale incorecte, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. b), coroborat cu punctul 11 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 363/2007”, se arată în răspunsul transmis G4Food.

Ce a considerat ANPC că este neregulă

Instituția explică faptul că sancțiunea nu s-a bazat pe tema materialelor, ci pe modul în care acestea au fost prezentate publicului.

„Decizia A.N.P.C. s-a întemeiat exclusiv pe modalitatea de prezentare a materialelor către consumatori. În fapt, s-a reținut utilizarea unui context aparent editorial pentru promovarea produsului, fără o identificare clară și vizibilă a caracterului comercial al comunicării”, precizează ANPC.

Potrivit instituției, problema identificată a fost că mesajul comercial era prezentat într-o formă care putea fi percepută de consumatori drept conținut editorial sau educațional, fără o delimitare clară a caracterului publicitar.

Controlul a pornit de la o reclamație

ANPC mai precizează că verificările au fost declanșate în urma unei reclamații înregistrate la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Sector 2.

„Controlul A.N.P.C. a fost declanșat ca urmare a înregistrării la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Sector 2 a reclamației nr. 41904/02.06.2026”, se arată în răspuns.

Instituția nu a putut comunica identitatea persoanei sau entității care a formulat reclamația, motivând că aceste informații sunt exceptate de la liberul acces, în conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001.

Cazul este analizat și de CNA

Cazul „Ioana Vitamina” a fost analizat și de Consiliul Național al Audiovizualului, care a decis, în ședința publică din 21 iulie 2026, emiterea unor ordine de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru patru materiale publicate pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube.

CNA a apreciat că materialele încalcă prevederile art. 153 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, articol care interzice difuzarea de publicitate și teleshopping în care personalul medical sau farmaciștii recomandă ori avizează, printre altele, suplimente alimentare.

În spațiul public, medicul cunoscut drept „Ioana Vitamina” a respins acuzațiile și a susținut că materialele sale au avut un scop educațional și că îi încurajează constant pe urmăritori să consulte medicul înainte de a lua decizii privind administrarea suplimentelor.