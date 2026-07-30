Fibroamele uterine sunt tumori benigne (necanceroase) care se dezvoltă din țesutul muscular al uterului. Sunt foarte frecvente, mai ales între 30 și 50 de ani. Dr. Ciprian-Andrei Morariu, medic primar obstetrică-ginecologie, cu competențe în chirurgie laparoscopică ginecologică, histeroscopie, ecografie obstetricală și ginecologică, medicină reproductivă și fertilizare in vitro (FIV), explică, într-un interviu acordat G4Food, faptul că deși alimentația și stilul de viață nu pot elimina fibroamele, ele pot influența creșterea lor, simptomele și starea generală de sănătate.

G4Food: Ce sunt fibroamele uterine și de ce apar?

Dr. Ciprian Morariu: Fibroamele uterine (leiomioamele uterine) sunt cele mai frecvente tumori benigne ale aparatului genital feminin. Ele provin din celulele musculaturii uterine și afectează până la 70-80% dintre femei până la menopauză, deși nu toate devin simptomatice.

Apariția lor este multifactorială, existând o predispoziție genetică, factori hormonali și factori de mediu. Astăzi știm că estrogenul și progesteronul sunt principalii hormoni implicați în dezvoltarea fibroamelor, însă nu sunt cauza unică. Fibroamele exprimă un număr crescut de receptori pentru estrogen și progesteron comparativ cu miometrul normal, ceea ce explică de ce cresc în perioada reproductivă și tind să regreseze după menopauză.

- articolul continuă mai jos -

Excesul ponderal contribuie suplimentar deoarece țesutul adipos transformă androgenii în estrogeni prin intermediul enzimei aromatază, crescând expunerea hormonală.

G4Food: Care sunt simptomele care aduc o pacientă la medic?

Dr. Ciprian Morariu: Foarte multe paciente nu au niciun simptom. Atunci când apar manifestări clinice, cele mai frecvente sunt:

menstruații abundente și prelungite;

anemie feriprivă;

dureri pelvine;

senzație de presiune;

urinări frecvente;

constipație;

dureri în timpul contactului sexual;

infertilitate;

avorturi spontane repetate.

Uneori fibroamele sunt descoperite întâmplător în timpul unei ecografii ginecologice de rutină.

G4Food: Fibroamele pot afecta fertilitatea sau o viitoare sarcină?

Dr. Ciprian Morariu: Da, însă depinde foarte mult de:

localizare;

dimensiune;

număr.

Cele mai importante din punct de vedere reproductiv sunt fibroamele submucoase și unele fibroame intramurale care deformează cavitatea uterină. Acestea pot reduce șansele de implantare embrionară, pot crește riscul de avort spontan și pot influența negativ rezultatele procedurilor de fertilizare in vitro.

În timpul sarcinii pot determina:

dureri prin degenerescență;

risc crescut de naștere prematură;

restricție de creștere fetală în anumite situații;

malpoziții fetale;

hemoragii postpartum.

Care sunt riscurile unui fibrom netratat

G4Food: Ce riscuri există dacă fibroamele nu sunt tratate?

Dr. Ciprian Morariu: Nu toate fibroamele necesită tratament. Tratăm pacienta, nu ecografia.

Dacă fibroamele sunt simptomatice și sunt lăsate netratate pot apărea:

hemoragii cronice;

anemie severă;

durere pelvină;

afectarea fertilității;

compresie asupra vezicii urinare sau rectului;

afectarea calității vieții.

G4Food: Există tratamente medicamentoase pentru fibroame?

Dr. Ciprian Morariu: Da. Tratamentul medicamentos este individualizat. Poate include: antiinflamatoare,

acid tranexamic pentru reducerea sângerării, contraceptive hormonale, progestative,

analogi sau antagoniști GnRH utilizați înaintea intervenției chirurgicale sau temporar.

Un rol extrem de important îl au dispozitivele intrauterine cu levonorgestrel (LNG-IUS).

Acestea:

reduc foarte eficient sângerările menstruale;

scad riscul de anemie;

îmbunătățesc calitatea vieții;

pot reprezenta o soluție excelentă pentru pacientele care nu necesită imediat intervenție chirurgicală.

După miomectomie, în cazuri atent selecționate, sistemul intrauterin cu levonorgestrel poate contribui la controlul sângerărilor și poate reduce stimularea endometrului, fără a elimina însă riscul apariției unor fibroame noi. Este important de subliniat că niciun tratament medicamentos nu elimină definitiv fibroamele, iar alegerea terapiei depinde de simptome, vârstă și dorința reproductivă.

G4Food: Când este recomandată intervenția chirurgicală a unui fribrom?

Dr. Ciprian Morariu: Intervenția este recomandată atunci când există:

sângerări importante;

infertilitate;

avorturi repetate;

dureri persistente;

creștere rapidă;

suspiciune imagistică;

compresie asupra organelor vecine;

eșecul tratamentului medicamentos.

G4Food: Miomectomie versus histerectomie – ce ne puteți spune despre aceste tratamente?

Dr. Ciprian Morariu: Miomectomia reprezintă tratamentul ideal pentru femeile care doresc păstrarea uterului și fertilității. Avantaje:

păstrează uterul;

permite obținerea unei sarcini;

impact psihologic pozitiv;

recuperare rapidă prin chirurgie minim invazivă.

Histerectomia este tratamentul definitiv. Este recomandată pacientelor:

fără dorință reproductivă;

cu fibroame multiple foarte voluminoase;

cu recidive repetate;

cu simptomatologie severă.

Abordarea trebuie individualizată.

Există și terapii minim invazive ale fibroamelor

G4Food: Există alternative terapeutice minim invazive, în caz de fibrom?

Dr. Ciprian Morariu: Da. Una dintre ele este embolizarea arterelor uterine. Aceasta poate fi eficientă în anumite cazuri, însă nu reprezintă soluția optimă pentru toate pacientele și trebuie analizată împreună cu medicul ginecolog și medicul radiolog intervenționist. La pacientele care își doresc o sarcină, indicația embolizării trebuie atent cântărită.

Chirurgia laparoscopică – standardul modern În prezent, atunci când este posibil, chirurgia laparoscopică reprezintă tratamentul de elecție pentru majoritatea fibroamelor simptomatice.

Avantajele sunt bine demonstrate:

incizii mici;

durere redusă;

pierdere sangvină mai mică;

recuperare rapidă;

risc redus de aderențe;

reintegrare socio-profesională precoce;

rezultate estetice excelente.

În practica mea, aleg întotdeauna abordarea cea mai puțin invazivă care oferă maximă siguranță pacientei și cele mai bune șanse reproductive.

Morcelarea fibroamelor, de exemplu, este metoda ce permite extragerea fibroamelor prin incizii mici.

În prezent, conform recomandărilor societăților internaționale, atunci când este indicată, aceasta se efectuează preferabil în sisteme de contenție („contained morcellation”), pentru a limita dispersia țesutului în cavitatea abdominală.

Selecția pacientelor este extrem de importantă.

G4Food: Cum influențează tratamentul fibromului fertilitatea pacientei?

Dr. Ciprian Morariu: Miomectomia poate crește șansele unei sarcini atunci când fibroamele afectau cavitatea uterină. În schimb:

histerectomia elimină definitiv posibilitatea unei sarcini;

unele tratamente medicamentoase sunt doar temporare.

Planul terapeutic trebuie adaptat obiectivelor reproductive ale fiecărei paciente.

G4Food: Dieta poate influența evoluția fibroamelor?

Dr. Ciprian Morariu: Dieta nu poate face fibroamele să dispară. Însă poate influența mediul hormonal și metabolic în care acestea evoluează. O alimentație sănătoasă contribuie la:

controlul greutății;

reducerea inflamației cronice;

echilibru metabolic;

scăderea expunerii estrogenice indirecte.

Alimente care pot fi benefice, în caz de fibrom

G4Food: Ce alimente sunt recomandate?

Dr. Ciprian Morariu: Datele actuale susțin că alimentele care fac bine sunt:

legume, în special crucifere (broccoli, conopidă, varză);

fructe;

cereale integrale;

leguminoase;

pește bogat în Omega-3;

ulei de măsline;

nuci;

alimente bogate în fier la pacientele cu anemie.

Trebuie să reținem însă că nu există un aliment „miracol”, ci un model alimentar sănătos.

G4Food: Este utilă scăderea în greutate a pacientei cu fibrom?

Dr. Ciprian Morariu: Absolut. La pacientele supraponderale sau obeze, scăderea ponderală poate reduce excesul de estrogen produs de țesutul adipos și poate contribui la ameliorarea simptomelor și la îmbunătățirea stării generale de sănătate.

G4Food: Exercițiile fizice ajută, în cazul pacientelor cu fibrom?

Dr. Ciprian Morariu: În mod cert. Activitatea fizică regulată:

reduce inflamația;

îmbunătățește metabolismul;

controlează greutatea;

scade stresul;

crește calitatea vieții.

G4Food: Dieta poate ajuta la controlul simptomelor, în caz de fibrom uterin?

Dr. Ciprian Morariu: Cu siguranță. O dietă echilibrată nu elimină fibroamele, dar poate:

reduce inflamația;

combate anemia;

îmbunătăți nivelul de energie;

contribui la controlul greutății;

susține sănătatea cardiovasculară și metabolică.

Dieta mediteraneeană poate contribui la prevenirea apariției și dezvoltării fibroamelor

G4Food: Este benefică dieta mediteraneană?

Dr. Ciprian Morariu: Datele științifice sugerează că un model alimentar apropiat de dieta mediteraneană este asociat cu o stare metabolică mai bună și poate contribui la reducerea factorilor favorizanți implicați în dezvoltarea fibroamelor.

Dr. Ciprian Morariu: Este recomandată limitarea:

alimentelor ultraprocesate;

băuturilor îndulcite cu zahăr;

consumului excesiv de alcool;

excesului de carne procesată;

Aceste măsuri sunt benefice atât pentru sănătatea reproductivă, cât și pentru sănătatea generală.

G4Food: Ce ne puteți spune despre riscul de transformare malignă a unui fibrom?

Dr. Ciprian Morariu: Acesta este unul dintre cele mai frecvente motive de îngrijorare pentru paciente.

Este important de precizat că fibroamele uterine sunt tumori benigne, iar transformarea lor într-un leiomiosarcom este considerată extrem de rară. Dovezile actuale susțin că leiomiosarcomul apare, în majoritatea cazurilor, de novo, și nu prin transformarea unui fibrom benign preexistent. Totuși, anumite situații – cum ar fi creșterea rapidă după menopauză, aspectele imagistice atipice sau simptomatologia neobișnuită – impun investigații suplimentare și o evaluare atentă.

Cel mai eficient tratament al fibromului este cel personalizat

G4Food: Vă rog, un sfat general important pentru pacientele cu fibrom!

Dr. Ciprian Morariu: Fibroamele uterine nu trebuie privite ca o boală care necesită întotdeauna operație și nici ca o afecțiune care poate fi rezolvată doar prin dietă. Medicina modernă înseamnă tratament personalizat. Evaluăm fiecare pacientă în funcție de simptome, vârstă, dorința de a avea copii, localizarea fibroamelor și impactul asupra calității vieții. Atunci când este indicată intervenția chirurgicală, chirurgia laparoscopică și histeroscopică oferă astăzi rezultate excelente, cu recuperare rapidă și conservarea fertilității atunci când acest lucru este posibil. În paralel, un stil de viață sănătos, controlul greutății și o alimentație echilibrată completează managementul medical, fără a înlocui tratamentul recomandat. Scopul nostru este nu doar tratarea fibroamelor, ci îngrijirea femeii în ansamblul ei, folosind cele mai moderne soluții, bazate pe dovezi științifice și adaptate fiecărei paciente.