Te chinuie tusea? Mierea, cimbrul și ghimbirul se numără printre alimentele care pot calma simptomele / Ce efect are, în schimb, ananasul

07 oct. 2026, FoodLife
Te chinuie tusea? Mierea, cimbrul și ghimbirul se numără printre alimentele care pot calma simptomele / Ce efect are, în schimb, ananasul
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Cuprins
  1. Mierea, unul dintre cele mai simple remedii
  2. Băuturile calde pot calma gâtul iritat
  3. Cimbrul poate fi folosit în ceai sau în mâncare
  4. Ghimbirul poate calma iritația gâtului
  5. Aburul și gargara cu apă sărată pot ajuta

Mierea, cimbrul, ananasul și ghimbirul se numără printre alimentele care pot contribui la calmarea tusei și a iritației gâtului. Unele remedii simple, precum băuturile calde, gargara cu apă sărată sau aburul, pot fi utile în cazul unor infecții respiratorii ușoare, însă simptomele persistente trebuie evaluate de medic, conform Mediafax.

Tusea este un mecanism prin care organismul încearcă să elimine secrețiile și iritanții din căile respiratorii. Atunci când este asociată unei răceli sau unei gripe și cauza nu necesită tratament medicamentos specific, anumite alimente și măsuri simple pot reduce disconfortul.

Mierea, unul dintre cele mai simple remedii

Mierea poate calma iritația gâtului și tusea, iar unele studii au analizat efectele sale în cazul infecțiilor respiratorii. Poate fi consumată simplă sau adăugată într-un ceai ori într-o altă băutură caldă.

O linguriță de miere seara, înainte de culcare, poate fi o opțiune pentru calmarea tusei nocturne. Mierea nu trebuie însă administrată copiilor cu vârsta sub un an, din cauza riscului de botulism infantil.

Băuturile calde pot calma gâtul iritat

Ceaiurile de plante, apa caldă, supele simple sau alte băuturi calde pot ameliora temporar senzația de iritație și durerea în gât asociate răcelii sau gripei.

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Hidratarea este importantă atunci când există secreții respiratorii, deoarece lichidele pot contribui la menținerea acestora mai fluide.

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Foto Dreamstime

Cimbrul poate fi folosit în ceai sau în mâncare

Cimbrul este utilizat tradițional pentru simptomele respiratorii și poate fi inclus în alimentație, în supe sau în infuzii. Unele preparate pe bază de cimbru sunt folosite pentru calmarea tusei, însă efectul nu trebuie confundat cu un tratament pentru cauza infecției.

Ananasul conține bromelaină

Ananasul conține bromelaină, un grup de enzime despre care au fost studiate efectele antiinflamatoare. Din acest motiv, fructul este uneori inclus în recomandările privind alimentația în perioada unei răceli.

Suplimentele cu bromelaină au concentrații mult mai mari decât cele întâlnite în alimentație și nu ar trebui administrate fără recomandarea medicului. Acestea pot interacționa cu anumite medicamente și pot provoca reacții adverse sau alergice.

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Sursa foto: unsplash.co

Ghimbirul poate calma iritația gâtului

Ghimbirul poate fi consumat sub formă de ceai, în cantități moderate. Este folosit frecvent pentru greață și disconfort digestiv și poate avea un efect calmant asupra gâtului.

În cantități mari, ghimbirul poate provoca arsuri sau disconfort gastric, motiv pentru care este mai bine să fie folosit moderat.

Aburul și gargara cu apă sărată pot ajuta

Un duș cald poate contribui temporar la fluidizarea secrețiilor și la senzația de eliberare a căilor respiratorii. Și gargara cu apă călduță și sare poate calma gâtul iritat.

Pentru evitarea arsurilor, nu este recomandat ca adulții sau copiii să stea deasupra unui vas cu apă clocotită pentru a inhala aburii.

Când tusea trebuie evaluată de medic

Remediile de acasă pot ameliora simptomele, dar nu înlocuiesc consultul medical atunci când tusea este severă sau persistă.

Este indicat să fie solicitat ajutor medical dacă apar dificultăți de respirație, sânge în secreții, febră persistentă, dureri importante de cap, respirație șuierătoare sau secreții galben-verzui asociate cu agravarea stării generale.

O tuse care nu se ameliorează sau se agravează în timp trebuie, de asemenea, evaluată pentru stabilirea cauzei și a tratamentului potrivit.

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