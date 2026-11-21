Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 decembrie 2027. Măsura a fost inclusă în propunerea pentru așa-numita „ordonanță trenuleț”, iar ministrul susține că mecanismul a contribuit la temperarea inflației la alimente. Barbu cere însă instituțiilor statului o analiză privind efectele măsurii și diferențele de adaos comercial dintre produsele românești și cele din import.

În cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea „Zona Zero” de la Antena 3, Florin Barbu a declarat, sâmbătă seara, că a solicitat prelungirea mecanismului de plafonare a adaosului comercial până la finalul anului 2027.

„Am propus în ordonanța trenuleț prelungirea până pe 31 decembrie 2027. Am solicitat instituțiilor de verificare să vină cu un raport, să vedem dacă acest mecanism pe care l-am propus din 2023 a produs efecte pe piața din retail. Nu au adus un raport, dar din datele de la INS se vede că inflația este una foarte mare, prețul alimentelor are cu 2% mai puțin decât inflația generală, înseamnă că și-a produs efecte”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Acesta a precizat că a cerut Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică să prezinte o analiză privind impactul plafonării asupra pieței de retail alimentar.

Florin Barbu cere același adaos comercial pentru produsele românești și cele din import

Ministrul Agriculturii a ridicat și problema diferențelor de adaos comercial practicate pentru produse din aceeași categorie, în funcție de proveniența acestora.

Florin Barbu susține că produsele românești și cele din import, încadrate în aceeași subdiviziune de produs, ar trebui să aibă același adaos comercial.

„Îmi doresc ca instituțiile statului și Consiliul Concurenței să facă o analiză clară. Am solicitat ca adaosul comercial pe aceeași subdiviziune de produs să aibă același adaos comercial, pentru că este o practică comercială ilegală între produsele care vin din import și cele din piața autohtonă. Nu îmi doresc să fie o practică comercială neloială”, a declarat ministrul.

Barbu a explicat că nu dorește să intervină direct în politica comercială a retailerilor și a cerut instituțiilor abilitate să verifice situația și să prezinte rezultatele Guvernului.

„Nu vreau să fiu acuzat că Florin Barbu intervine în piață, vreau ca instituțiile să facă un raport, să îl prezinte primului ministru și să ia o decizie. Sunt convins că, în urma unor analize ample și corecte, pentru că Ministerul Agriculturii nu poate interveni în contabilitatea unor comercianți, dar dacă instituțiile vin cu un raport clar cu privire la produse, sunt convins că adaosul comercial este diferit între acestea”, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că nu se dorește impunerea unui adaos comercial retailerilor, ci încurajarea aplicării unor condiții similare pentru produsele românești și cele din import.

„Noi nu obligăm comerciantul să pună un adaos comercial, îl rugăm să promoveze produsele românești și ele să aibă același adaos comercial ca cele care vin din afară”, a explicat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii susține că plafonarea a redus inflația la alimente

În ceea ce privește efectele plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, ministrul Agriculturii a invocat datele Institutului Național de Statistică. Potrivit acestuia, inflația la alimente a fost cu 1,5 până la 2 puncte procentuale sub inflația generală din România.

Barbu a susținut că mecanismul a avut un efect asupra prețurilor și că prelungirea sa ar trebui decisă în urma unei analize realizate de instituțiile competente.

„Acest mecanism a fost propus către ministrul de Finanțe, el emite această ordonanță, sunt convins că împreună cu primul ministru vor lua o decizie corectă. Datele de la INS arată că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a dus la o inflație cu cel puțin 1,5-2 procente mai mică decât inflația generală în România”, a declarat ministrul Agriculturii la Antena 3.