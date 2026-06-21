Nu toată lumea este suficient de norocoasă încât să dețină un petic de pământ, cu atât mai mult o casă cu curte sau grădină. Dacă stați la bloc sau aveți o curte în care nu este suficient spațiu pentru plantat, însă v-ați dori foarte tare să grădinăriți puțin, de dragul de a vedea plantele crescând sau pentru a culege legume proaspete, să știți că există soluții.

Balconul sau terasa se pot transforma foarte ușor într-o oază verde și productivă. În acest ghid veți descoperi regulile esențiale de plantare, un ghid detaliat pentru vedetele sezonului — roșiile la ghiveci —, precum și alte 5 plante ușor de cultivat în spații restrânse.

Reguli universale pentru a avea succes în operațiunea de plantare

Cultivarea din semințe

Densitatea: Aveți grijă să nu puneți prea multe semințe într-un singur ghiveci.

Irigarea: Udarea inițială se face exclusiv prin pulverizare fină, pentru a nu deranja semințele în sol.

Rărirea și transplantarea: Când răsadurile încep să devină aglomerate, extrageți-le cu grijă, împreună cu rădăcinile, și mutați-le în ghivece individuale. Nu vă grăbiți cu transplantarea definitivă. În funcție de plantă pot rece și câteva luni între semințe și planta care urmează să crească.

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Cultivarea din răsaduri cumpărate

Sursa e importantă: Achiziționați răsaduri doar de la furnizori acreditați. Răsadurile din surse nesigure pot aduce boli sau mucegai care vă vor distruge rapid recolta.

Folosiți ghivece noi: Transplantați imediat răsadurile cumpărate în vase mai mari, adecvate dimensiunii lor adulte, folosind un substrat proaspăt și calitativ.

Folosirea unei mini-sere de balcon oferă un avantaj dublu: protejează plantele tinere de fluctuațiile bruște de temperatură din timpul primăverii și economisește spațiu prețios în interiorul apartamentului.

Cultivarea roșiilor în ghiveci/ Ghid pas cu pas

Plantarea roșiilor în ghiveci este o modalitate excelentă de a vă pune în practică pasiunea pentru grădinărit, chiar și atunci când nu aveți decât un balcon la dispoziție. Cu puțină planificare și îngrijire adecvată, puteți obține o recoltă generoasă de roșii gustoase chiar de pe terasa dumneavoastră.

1. Alegerea ghiveciului potrivit

Este esențial să alegeți un recipient corespunzător, destul de mare încât să ofere spațiu pentru dezvoltarea rădăcinilor. Optați pentru ghivece cu o adâncime de cel puțin 30 cm și un diametru de minimum 40 cm (sau o lungime de 50 cm).

2. Pregătirea solului

Un pământ bogat în substanțe nutritive este vital. Cumpărați un substrat de calitate special pentru roșii (care are o compoziție optimă și reține bine apa) și combinați-l cu îngrășământ organic pentru a furniza plantei toți nutrientii necesari. Foarte important: ghiveciul trebuie să aibă găuri de drenaj la bază pentru a evita acumularea excesivă a apei în sol.

3. Alegerea soiului potrivit

Alegeți soiuri care se adaptează în spații mici. Deși există roșii speciale de terasă, cel mai potrivit soi pentru ghiveci rămân roșiile cherry.

4. Plantarea răsadurilor

Asigurați-vă că fiecare răsad este plantat la aceeași adâncime. Îngropați rădăcinile în solul pregătit, compactați ușor pământul în jurul tulpinii și udați imediat planta.

5. Îngrijirea și amplasarea

Roșiile au nevoie de atenție permanentă:

Lumină: Amplasați ghiveciul într-un loc călduros și însorit, unde plantele primesc cel puțin 6-8 ore de lumină directă în fiecare zi (deși preferă un habitat semi-umbrit în orele de caniculă extremă, au nevoie de mult soare pentru a se coace fructele).

Udare: Udati regulat, menținând solul constant umed, însă fără să inundați suprafața.

Nutriție: Folosiți îngrășăminte sub formă lichidă special pentru legume, o dată la 2-3 săptămâni, pentru a susține o creștere sănătoasă.

6. Susținere și legarea

Pe măsură ce plantele se dezvoltă, este necesar să le oferiți suport suplimentar pentru a preveni răsucirea sau ruperea tulpinilor sub greutatea rodului. Folosiți tije, bețe de bambus sau șipci de lemn pentru a păstra plantele în poziție verticală.

7. Recoltarea roșiilor

Roșiile sunt gata de cules atunci când au o culoare uniformă și o textură fermă. Atenție la roșiile prea coapte, deoarece acestea au tendința să crape pe mână. Culegeți-le cu grijă și bucurați-vă de gustul autentic al roadelor dumneavoastră!

Alte 5 plante ideale pentru cultivarea pe balcon

1. Plantele aromatice

Ierburile proaspete din comerț sunt adesea scumpe și se ofilesc repede, de aceea cultivarea lor acasă este extrem de rentabilă.

Udare: Secretul este moderația. Excesul de umiditate este principalul inamic al plantelor la ghiveci. Respectați regula: „mai puțin și mai des” .

Drenaj: Asigurați obligatoriu un strat de pietriș sau argilă expandată la baza ghiveciului pentru a preveni putrezirea rădăcinilor.

2. Ridichile

Sunt perfecte pentru spații mici datorită ritmului rapid de creștere și dezvoltare.

Recipient: Ghiveci sau jardinieră cu o adâncime de minimum 15 cm, umplut cu sol permeabil și humos.

Lumină: Preferă soarele direct. Poziționați ghivecele pe balcoanele orientate spre sud sau sud-vest.

Recoltare: Sunt gata în doar 4-6 săptămâni. Se pot planta succesiv din primăvară până în toamnă (până când temperaturile scad sub 10°C).

3. Ardeiul iute

O plantă decorativă și productivă care iubește căldura.

Recipient: Ghiveci cu un diametru de cel puțin 20 cm.

Îngrijire: Solul trebuie menținut permanent umed, fără a fi îmbibat cu apă. Fiind plante exigente în ceea ce privește nutrienții, va trebui să le fertilizați o dată la două săptămâni.

4. Arpagicul

O alegere excelentă și extrem de rezistentă pentru grădinarii începători, oferind o aromă unică mâncărurilor.

Sol: Amestec de pământ nisipos și compost, într-un ghiveci de minimum 20 cm diametru.

Lumină: Evitați expunerea directă și agresivă la soare. Solul trebuie să fie umed, însă arpagicul este sensibil la pământul excesiv de ud sau acid.

Recoltare: Tăiați frunzele la câțiva centimetri deasupra rădăcinii; planta va continua să crească pe tot parcursul sezonului.

5. Mazărea

O opțiune verticală excelentă care valorifică minunat spațiul de pe balcon.