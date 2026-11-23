Polonia, cel mai mare exportator de carne de pasăre din Uniunea Europeană, a raportat primul focar de gripă aviară înalt patogenă H5N1 din ultimele șase luni. Virusul a fost descoperit într-o fermă de curcani din nord-estul țării, într-o perioadă în care Europa se confruntă cu o creștere sezonieră a cazurilor, potrivit Reuters.

Focarul a fost confirmat în localitatea Biskupiec, din regiunea Varmia-Mazuria.

Aproape 19.000 de curcani se aflau în fermă

Virusul a provocat moartea a 587 de păsări dintr-un efectiv total de 18.723 de curcani. Restul păsărilor din exploatație au fost sacrificate după confirmarea focarului, potrivit raportului transmis de autoritățile poloneze Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală.

Reapariția virusului după șase luni vine într-un moment sensibil pentru industria avicolă europeană, cazurile de gripă aviară devenind mai frecvente odată cu sezonul rece.

Gripa aviară pune presiune pe industria avicolă

Răspândirea virusului provoacă îngrijorare atât autorităților, cât și producătorilor. În ultimii ani, gripa aviară a provocat moartea sau sacrificarea a sute de milioane de păsări de curte la nivel mondial.

Focarele pot reduce rapid efectivele, pot perturba aprovizionarea cu carne de pasăre și ouă și pot contribui la creșterea prețurilor alimentelor. În același timp, evoluția virusurilor aviare este urmărită atent și din perspectiva sănătății publice, din cauza posibilității apariției unor variante capabile să infecteze mai ușor alte specii.

Ce înseamnă gripa aviară înalt patogenă

Gripa aviară este o boală virală foarte contagioasă, întâlnită în principal la păsările domestice și la păsările de apă sălbatice. Virusurile gripei aviare sunt clasificate în două categorii: cu patogenitate înaltă și cu patogenitate scăzută.

Clasificarea se bazează pe caracteristicile virusului și pe capacitatea acestuia de a provoca forme severe de boală și mortalitate ridicată la păsări. Tulpinile înalt patogene, precum H5N1, pot produce pierderi importante într-un efectiv într-un interval scurt.

Păsările migratoare contribuie la răspândirea virusului

Focarele de gripă aviară tind să se intensifice în Europa în timpul toamnei și iernii. Un rol important în răspândirea virusului îl au păsările sălbatice migratoare, care pot transporta virusul pe distanțe mari.

Migrația sezonieră poate favoriza introducerea virusului în noi regiuni și poate crește presiunea asupra fermelor de păsări. Din acest motiv, autoritățile veterinare intensifică de regulă măsurile de supraveghere și biosecuritate în perioadele cu circulație crescută a păsărilor migratoare.

Focarele trebuie raportate imediat

Țările în care sunt depistate boli animale periculoase, precum gripa aviară înalt patogenă sau pesta porcină africană, trebuie să notifice Organizația Mondială pentru Sănătate Animală. Autoritățile sunt obligate și să transmită periodic informații privind evoluția focarelor. Raportarea permite monitorizarea răspândirii bolilor și coordonarea măsurilor veterinare la nivel internațional.

Pentru Polonia, reapariția H5N1 este cu atât mai importantă cu cât țara ocupă o poziție majoră în industria avicolă europeană și este cel mai mare exportator de carne de pasăre din Uniunea Europeană.