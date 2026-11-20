Românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru ciocolata premium și artizanală, dar au așteptări tot mai clare de la producători: ingrediente de calitate, liste cât mai scurte, mai puțin zahăr și posibilitatea de a degusta produsul înainte de cumpărare. Aproape 60% dintre consumatori spun că influencerii și rețelele sociale îi influențează puțin sau deloc în alegerea ciocolatei, în timp ce peste 90% acceptă să plătească cu până la 30% mai mult pentru un produs premium. Datele apar într-un studiu realizat de Be Igloo PR pentru festivalul Chocolate Saga, prezentat pe 20 noiembrie, la deschiderea evenimentului din București.

Cercetarea arată că ciocolata premium nu mai este cumpărată în principal pentru a fi oferită cadou, ci și pentru consumul propriu. Pentru 61,9% dintre respondenți, răsfățul personal este motivul principal pentru care aleg un produs mai scump, în timp ce 31% menționează oferirea unui cadou.

În același timp, cumpărătorii devin mai atenți la etichetă și la compoziție. Calitatea și conținutul redus de zahăr sunt printre principalele criterii de alegere, iar marketingul online nu pare să fie suficient pentru a convinge un consumator să încerce un produs artizanal necunoscut.

Peste 90% dintre români acceptă să plătească mai mult pentru ciocolată premium

Potrivit studiului, 90,5% dintre respondenți declară că sunt dispuși să plătească cu 20–30% mai mult pentru o ciocolată artizanală sau premium. Dintre aceștia, 40,5% spun că fac acest lucru în mod regulat, iar 50% doar la ocazii speciale.

Motivația principală este răsfățul personal, indicat de 61,9% dintre participanți, în timp ce 31% cumpără ciocolată premium pentru a o oferi cadou.

La raft, decizia de cumpărare este dictată în primul rând de calitate, criteriu menționat de 66,7% dintre respondenți. Urmează conținutul redus de zahăr, cu 52,4%, în timp ce lista de ingrediente cât mai scurtă și curată și prețul sunt menționate în egală măsură, de câte 40,5% dintre participanți.

Mai mult, 42,9% dintre respondenți spun că primul lucru pe care l-ar schimba la ciocolata lor preferată ar fi reducerea sau eliminarea zahărului.

Preferințele diferă și în funcție de sortiment. Consumatorii care preferă ciocolata neagră, cu peste 70% cacao, sunt de peste două ori mai atenți la conținutul redus de zahăr decât cei care aleg ciocolata cu lapte sau albă. Proporția ajunge la 76,5% în rândul iubitorilor de ciocolată neagră, față de 36% în cazul celor care preferă sortimentele cu lapte sau albe.

Bugetele mai mari vin și cu așteptări suplimentare în privința ingredientelor și a modului în care sunt produse. Dintre cei care sunt dispuși să plătească între 35 și 50 de lei pentru o tabletă, 75% caută ingrediente fără aditivi, iar 50% urmăresc existența unor certificări de sustenabilitate și comerț echitabil, precum Fairtrade.

Artizanii români câștigă teren în fața brandurilor internaționale

În competiția dintre producătorii locali și mărcile internaționale, originea brandului nu este un criteriu decisiv pentru toți cumpărătorii. Pentru 53,8% dintre respondenți contează strict gustul și calitatea, indiferent de proveniența produsului.

Atunci când există o preferință declarată, însă, artizanii români sunt aleși de 35,9% dintre participanți, în timp ce doar 10,3% preferă un brand internațional consacrat. În rândul publicului familiarizat cu noțiunea de ciocolată artizanală, susținerea producătorilor locali urcă la 52,4%.

Pentru un producător local aflat la început de drum, principala barieră rămâne câștigarea încrederii consumatorilor. Iar aceasta se construiește mai ales prin contactul direct cu produsul, nu prin campanii online.

Astfel, 74,4% dintre respondenți spun că au nevoie să deguste ciocolata înainte de a cumpăra de la un artizan necunoscut. Povestea brandului și calitatea ingredientelor îi pot convinge pe 56,4% dintre participanți.

În schimb, ambalajul nu este suficient pentru a genera recomandări: 83,3% dintre respondenți spun că nu ar recomanda o ciocolată doar pentru că are un ambalaj „instagramabil”.

Nici promovarea prin influenceri și rețele sociale nu are o influență decisivă asupra alegerii. În total, 59,5% dintre participanți declară că acestea îi influențează puțin sau deloc. Mai exact, 19% spun că influența este redusă, iar 40,5% că nu sunt influențați deloc.

Cât sunt dispuși românii să plătească pentru o tabletă de ciocolată artizanală

La târgurile și evenimentele gastronomice, 51,3% dintre participanți consideră acceptabil un preț de 20–25 de lei pentru o tabletă artizanală de 80–100 de grame. Alți 30,8% sunt dispuși să plătească între 35 și 50 de lei.

Disponibilitatea de a aloca un buget mai mare este și mai ridicată în rândul adulților cu vârste între 24 și 40 de ani: 40% dintre aceștia acceptă să plătească între 35 și 50 de lei pentru o tabletă.

Analiza arată că disponibilitatea de a plăti un preț premium la un târg nu depinde neapărat de frecvența cu care o persoană consumă ciocolată, ci și de experiența oferită la fața locului.

Principalul element care atrage publicul la evenimentele de profil este posibilitatea de a participa la degustări gratuite, menționată de 71,8% dintre respondenți. Urmează demonstrațiile live ale ciocolatierilor, cu 48,7%, și sesiunile de asociere a ciocolatei cu vin, cafea sau ceai, indicate de 43,6%.

Piața ciocolatei din România valorează 800 de milioane de euro

Datele furnizate de Belcolade Puratos România arată că piața ciocolatei din România valorează în prezent aproximativ 800 de milioane de euro. În acest an, cantitatea de ciocolată vândută în România este estimată la 45.000 de tone.

Piața a înregistrat o creștere de 5% în valoare, însă volumele au scăzut cu 1,3%, evoluție pusă pe seama presiunii macroeconomice și a costului ridicat al vieții, care a dus la diminuarea consumului de ciocolată în România.

Din întreaga piață, segmentul artizanal reprezintă aproximativ 1%. Deși interesul pentru produsele artizanale este în creștere, acest segment nu a înregistrat o creștere în volum în ultimul an.

„Piața, în valoare de 800 de milioane de euro, este dominată de marii producători industriali. Apetitul pentru piața artizanală crește, dar acest segment de industrie nu a crescut ca volum în ultimul an. Cele mai căutate sunt cutiile de praline, cu vârfuri de creștere în perioadele de Crăciun și Paște. Ciocolata a ajuns să fie una dintre cele mai căutate opțiuni de gifting”, afirmă Andreea Ciocănescu, director de marketing la Belcolade, parte a grupului Puratos.

Cum a fost realizat studiul despre consumul de ciocolată

Studiul a fost realizat de agenția Be Igloo PR pe un eșantion de 242 de respondenți din mediul urban, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

Din totalul participanților, 47,6% fac parte din segmentul de vârstă 24–40 de ani, 33,3% au între 40 și 65 de ani, iar 19% se încadrează în categoria 18–24 de ani.

Analizele comparative au inclus teste de semnificație statistică, la pragul p<0,05, pentru identificarea diferențelor dintre segmentele de consumatori.