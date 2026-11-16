Prețurile alimentelor ar putea crește din nou în perioada următoare, pe fondul scumpirii energiei, avertizează Banca Centrală a Olandei (DNB). Deși unele produse din magazine s-au ieftinit în ultimele luni, această evoluție este temporară și reflectă recoltele bune de anul trecut și reducerea anterioară a costurilor din lanțul de aprovizionare. Scumpirile energiei și transportului vor ajunge la raft cu întârziere, scrie nltimes.nl.

Fenomenul prin care prețurile alimentelor scad, în timp ce inflația generală continuă să crească, este cunoscut drept „inflație alimentară negativă”. Potrivit DNB, acesta este rezultatul reducerii costurilor în etapele anterioare ale lanțului de producție și distribuție.

Anul trecut, recoltele din cea mai mare parte a Europei au fost bune, ceea ce a dus la scăderea prețurilor produselor agricole. Reducerea costurilor nu s-a reflectat imediat în prețurile de la raft, deoarece între producători, procesatori și retaileri există contracte încheiate pe termen lung.

Efectele acestor ieftiniri au ajuns abia acum la consumatori.

Laptele și carnea de vită s-au ieftinit în Olanda

În ultimele trei luni, prețurile alimentelor au fost, în medie, mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele citate de banca centrală olandeză.

În septembrie, laptele semidegresat și cel degresat erau cu 7% mai ieftine față de aceeași lună din 2025. Carnea de vită înregistra o scădere de 8%.

DNB subliniază că inflația alimentară negativă este un fenomen rar. Din 2016 până în prezent, aceasta s-a mai manifestat o singură dată, în 2021. Actuala perioadă de ieftiniri este cu atât mai neobișnuită cu cât inflația generală se află pe un trend ascendent.

Scumpirea energiei va ajunge treptat în prețul alimentelor

Banca Centrală a Olandei avertizează că actuala tendință de ieftinire a unor produse alimentare nu garantează menținerea prețurilor la niveluri mai mici.

Războiul din Orientul Mijlociu a provocat o creștere puternică a prețurilor energiei, efect resimțit deja de șoferi la pompă. Același fenomen afectează însă și industria alimentară, prin creșterea costurilor de producție, procesare, depozitare și transport.

Aceste majorări nu se reflectă imediat în prețurile din supermarketuri, dar vor fi transferate treptat de-a lungul lanțului de aprovizionare.

„Efectul se va transmite treptat în prețurile alimentelor”, avertizează reprezentanții băncii centrale olandeze.

Dacă producătorii și comercianții vor transfera către consumatori o parte tot mai mare din costurile suplimentare cu energia, inflația alimentară va începe din nou să crească.

Prețurile internaționale ale alimentelor, la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani

Un alt factor care influențează prețurile de la raft este evoluția piețelor internaționale de produse alimentare.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în septembrie, prețurile internaționale ale alimentelor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani.

Și în acest caz, variațiile de pe piețele internaționale se reflectă în prețurile plătite de consumatori cu o anumită întârziere.

Evoluțiile indică faptul că ieftinirile observate în unele categorii de produse alimentare ar putea fi temporare, iar presiunea costurilor cu energia și a prețurilor internaționale ar putea determina o nouă scumpire a alimentelor în lunile următoare.