Federația Băncilor pentru Alimente din România a deschis înscrierile pentru voluntarii care vor să participe la cea de-a 15-a ediție a Colectei Naționale de Alimente, organizată între 11 și 13 decembrie 2026. Campania se va desfășura simultan în peste 1.270 de magazine din țară și urmărește să strângă produse alimentare pentru persoanele aflate în dificultate.

Voluntarii vor avea rolul de a-i informa pe cumpărători despre campanie, de a distribui pungile dedicate donațiilor și de a prelua alimentele oferite de aceștia. Organizatorii caută persoane dispuse să aloce câteva ore din timpul liber pentru această acțiune, fără să fie necesară experiența anterioară.

Potrivit Federației Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), se pot înscrie persoane începând cu vârsta de 15 ani, minorii având nevoie de acordul părinților. Participarea este posibilă individual sau în grupuri de prieteni, familie ori colegi.

Cum funcționează Colecta Națională de Alimente

Mecanismul campaniei este simplu. La intrarea în magazinele participante, voluntarii le vor oferi cumpărătorilor pungi portocalii, în care aceștia pot pune produse alimentare neperisabile achiziționate odată cu cumpărăturile obișnuite.

Printre produsele recomandate se numără uleiul, făina, orezul, mălaiul, pastele, conservele, cerealele și dulciurile. După achitarea cumpărăturilor la casă, alimentele donate sunt lăsate în cutiile special amenajate la ieșirea din magazine.

Produsele colectate vor ajunge la copii din centre de zi, persoane vârstnice singure, mame vulnerabile și familii cu venituri insuficiente, prin intermediul organizațiilor partenere ale Băncilor pentru Alimente.

Peste 14.700 de voluntari au participat la ediția din martie 2026

Rezultatele ediției precedente, organizată în martie 2026, arată amploarea mobilizării comunitare. Atunci, peste 14.700 de voluntari au contribuit la colectarea a 966 de tone de alimente neperisabile.

Potrivit organizatorilor, donațiile s-au transformat în 1.931.336 de porții de hrană, care au ajuns la aproximativ 173.000 de persoane vulnerabile.

Pentru ediția din decembrie, organizatorii urmăresc mobilizarea unui număr cât mai mare de voluntari, în condițiile în care acțiunea se va desfășura în peste 1.270 de magazine din toate județele țării.

„Colecta Națională de Alimente nu este doar o campanie de strângere de produse, ci este o lecție vie de generozitate și umanitate. Voluntarii noștri sunt motorul acestui lanț al binelui: prin fiecare zâmbet, prin fiecare sacoșă portocalie oferită în magazin, le transmitem celor aflați în dificultate că nu sunt singuri”, a declarat Romuald Bulai, președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România.

Cum te poți înscrie ca voluntar la Colecta Națională de Alimente

Persoanele care vor să participe se pot înscrie online, pe pagina oficială a campaniei: Colecta Națională de Alimente.

La înscriere, voluntarii trebuie să aleagă județul, magazinul în care doresc să se implice și intervalul orar disponibil în cele trei zile de campanie, 11, 12 și 13 decembrie.

Organizatorii au pregătit și un scurt ghid video pentru cei care se alătură echipei.

Rețeaua Băncilor pentru Alimente a salvat peste 44.000 de tone de hrană

Înființată în 2016, Federația Băncilor pentru Alimente din România coordonează o rețea formată din nouă Bănci Regionale, cu centre în București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați.

Potrivit datelor comunicate de organizație, până la finalul lunii iunie 2026, rețeaua a colectat peste 49.000 de tone de produse, dintre care peste 44.000 de tone de alimente salvate de la risipă, peste 4.000 de tone de alimente donate prin Colecta Națională și peste 1.800 de tone de produse non-food.

Alimentele recuperate și colectate au fost transformate în peste 96 de milioane de porții de hrană, distribuite prin intermediul a 910 ONG-uri partenere către aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile.

Federația Băncilor pentru Alimente din România este membră a Federației Europene a Băncilor pentru Alimente (FEBA).