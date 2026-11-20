Tehnologia ar trebui să ne facă viața mai ușoară, însă pentru mulți oameni pare că lucrurile au mers puțin prea departe. De la cumpărăturile de alimente până la programările pentru diverse servicii, aproape orice presupune acum folosirea unui smartphone, a unei aplicații sau, mai exact, a unui cod QR.

Nici măcar o masă la restaurant nu mai reprezintă o pauză de la tehnologie.

Pe măsură ce tot mai multe restaurante renunță la meniurile tipărite, o femeie a ajuns la capătul răbdării.

Nemulțumirea ei față de această experiență a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar utilizatorii au apreciat-o pentru că a spus cu voce tare ceea ce mulți clienți gândeau deja.

„În sfârșit, cineva a spus-o!”, a scris unul dintre comentatori.

Femeia a plecat dintr-un restaurant după ce i s-a cerut să scaneze un cod QR pentru a vedea meniul

Într-un videoclip devenit viral, Simona Hapciuc, o româncă stabilită în Dubai, a povestit experiența frustrantă prin care a trecut și a spus că a ieșit dintr-un restaurant pentru că localul nu avea un meniu tradițional.

„Bine, oameni buni, tocmai am plecat dintr-un restaurant pentru că nu aveau meniu. Poate să-mi explice cineva când au decis restaurantele că este prea mult să le ofere clienților un meniu?”, și-a început ea povestea.

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Apoi a descris ce s-a întâmplat după ce s-a așezat la masă, pregătită să comande.

„Mă așez, mi-e foame, sunt gata să cheltuiesc bani. Vine ospătarul: «Bună seara, doamnă. Iată codul nostru QR». Poftim? «Trebuie doar să-l scanați ca să vedeți meniul». Habibi, am venit aici să mănânc, nu să sparg sistemul informatic al Pentagonului.”

„Ce s-a întâmplat cu nenorocita aia de foaie de hârtie pe care era desenat puiul?”, a continuat ea.

Femeia a enumerat apoi toate lucrurile pe care trebuie să le facă un client înainte să poată măcar să vadă ce preparate sunt disponibile.

Mai întâi trebuie să scoată telefonul, să îl deblocheze, să deschidă camera și să scaneze codul. Apoi trebuie să aștepte încărcarea site-ului, să accepte cookie-urile și, uneori, să închidă ferestre pop-up care îi cer să se aboneze la newsletter.

În mod ironic, a glumit că restaurantele ar putea la fel de bine să le ceară clienților și accesul la datele personale.

„Toată povestea asta doar ca să aflu cât costă salata Caesar”, a spus ea.

Și, ca și cum toate acestea nu ar fi fost suficiente, a atras atenția că site-ul s-ar putea să nici nu funcționeze.

Când meniul nu se încarcă, clientul trebuie să devină specialist în rețele

Potrivit femeii, dacă meniul QR nu se încarcă, ospătarul îi poate sugera clientului să se conecteze la rețeaua Wi-Fi a restaurantului. Ceea ce creează o altă problemă: trebuie să rețină sau să introducă o parolă complicată.

„Așa că ospătarul îmi spune: «Doamnă, vă puteți conecta la rețeaua noastră Wi-Fi». Ah, excelent. Acum facem inginerie de rețea. Care este parola, habibi? R mare, e mic, cifra șapte, underscore, hashtag, litera B și semnul întrebării.”

Apoi a venit cu o altă replică ironică: „Habibi, comandăm prânzul sau lansăm o rachetă nucleară?”

Chiar și după ce reușește să treacă de procesul de conectare la Wi-Fi, clientul se poate lovi de o altă problemă: meniul în sine poate fi dificil de folosit. Femeia a spus că unele restaurante încarcă un document PDF pe care clienții trebuie să îl mărească și să îl micșoreze continuu pentru a putea citi preparatele.

Ea a ridicat și o întrebare cât se poate de practică: ce se întâmplă dacă telefonul rămâne fără baterie?

„Ce fac, mor de foame? Îmi aduceți un încărcător în coșul de pâine?”, a glumit aceasta.

A mers chiar mai departe și și-a imaginat un ospătar care le oferă clienților un acumulator extern, pe lângă întrebarea obișnuită dacă doresc apă plată sau minerală.

„Nu-mi spuneți că faceți asta pentru mediu!”

Nemulțumirea femeii a continuat cu o critică la adresa restaurantelor care justifică renunțarea la meniurile tipărite prin argumentul protejării mediului.

„Și, vă rog, nu-mi spuneți că faceți asta ca să salvați mediul, pentru că aveți un restaurant cu 47 de aparate de aer condiționat, un candelabru cât un elicopter și o friptură care a venit din Japonia la clasa business. Dar nenorocitul de meniu este cel care distruge planeta?”

Pentru mulți clienți, răsfoirea meniului este o parte plăcută a experienței de la restaurant. Femeia a explicat că vrea să poată ține meniul în mână, să-i întoarcă paginile, să privească fotografiile și să-și ia timpul necesar pentru a decide ce comandă. Vrea, de asemenea, să poată indica un preparat și să-l întrebe pe ospătar ce conține.

În schimb, simte că restaurantul se așteaptă ca oamenii să stea cu ochii în telefoane și să se descurce singuri.

„Vreau să arăt cu degetul spre ceva și să întreb: «Ce este asta?». Nu să ciupesc ecranul cu degetele de parcă aș încerca să operez chirurgical o furnică.”

Ea a adăugat că, până termină de comandat, probabil va avea suficiente cunoștințe tehnice pentru a deveni specialistă în securitate cibernetică.

Femeia s-a întrebat și de ce clienții trebuie în continuare să cheme un ospătar pentru a plasa comanda, dacă restaurantele îi obligă deja să folosească telefonul pentru a consulta meniul.

„Unde este robotul? De ce nu zboară direct puiul în gura mea?”

„Sunt client, nu specialist IT”

În cele din urmă, femeia a explicat de ce a preferat să plece în loc să continue experiența.

„Nu vreau asta. Vreau să mănânc”, a spus ea.

Când a cerut un meniu obișnuit, ospătarul i-ar fi răspuns că restaurantul oferă doar meniuri accesibile prin cod QR.

„Așa că am plecat, pentru că refuz să fiu ținută ostatică de un nenorocit de cod de bare. Sunt client, nu specialist IT”, a spus femeia.

Și-a încheiat videoclipul cu un ultim mesaj adresat restaurantelor.

„Ați eliminat singura tehnologie care funcționa perfect de 200 de ani, o bucată de hârtie, și ați înlocuit-o cu ce? Cu o vânătoare de comori!”

„Așa că, vă rog, restaurante, aduceți meniurile înapoi. Pentru că data viitoare când cineva îmi spune să scanez un cod QR, o să-i cer să-mi scaneze fundul. Poate așa va afla ce vreau să mănânc.”

Studiu: meniurile digitale prost concepute îi pot frustra pe clienții în vârstă

Nemulțumirea față de meniurile digitale nu este doar o chestiune de preferințe personale. Un studiu din 2026, coordonat de Luana Nanu, profesor asistent la Facultatea de Management în Ospitalitate și Sport a Universității din Florida de Sud, a analizat experiențele persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani atunci când folosesc coduri QR în restaurante și alte spații din industria ospitalității, potrivit AOL.com.

Cercetarea a arătat că participanții întâmpinau uneori dificultăți în scanarea codurilor din cauza reflexiilor luminii, a poziționării necorespunzătoare sau a caracterelor prea mici. Aceste probleme necesitau un efort suplimentar și îi făceau adesea pe oameni să se simtă frustrați sau furioși.

Luana Nanu a explicat că experiențele negative pot influența decizia clienților de a reveni sau nu într-un restaurant ori hotel.

„Aceste interviuri arată că furia face legătura între utilizarea dificilă a codurilor QR și rezultatele legate de satisfacția și loialitatea clienților.

Adulții în vârstă care se simt frustrați aleg adesea să nu mai revină la acel hotel sau restaurant, ceea ce poate avea consecințe reale pentru afaceri.

Mai mulți participanți au spus, de asemenea, că s-au simțit inutili, ceea ce le-a afectat și mai mult experiența generală în domeniul ospitalității”, a declarat cercetătoarea.

Echipa a realizat și un sondaj în rândul a sute de adulți cu vârsta de peste 60 de ani. Rezultatele au sugerat că utilizarea unor coduri QR ușor de accesat reduce frustrarea și crește satisfacția clienților.

„Sondajul a arătat că acele coduri QR ușor de utilizat reduc efortul cognitiv și frustrarea. Aceste experiențe pozitive joacă, la rândul lor, un rol esențial în creșterea satisfacției și a loialității clienților”, a explicat Luana Nanu.

Cercetătoarea a subliniat, de asemenea, că afacerile din domeniul ospitalității nu ar trebui să presupună că toți clienții își doresc să folosească tehnologia digitală.

„Materialele tipărite nu ar trebui să dispară din spațiile dedicate ospitalității, deoarece mulți oameni preferă în continuare o experiență tactilă. Afacerile trebuie să țină cont de vârsta clienților și chiar de eventualele dizabilități ale acestora. În caz contrar, riscă să îndepărteze clienți fideli, care au și o putere de cumpărare semnificativă.”

Reacțiile la videoclip nu au întârziat să apară. Unul dintre utilizatori a rezumat entuziasmul publicului printr-un comentariu scurt: „Cel mai bun videoclip pe care l-am văzut în viața mea!”

Reacțiile nu au întârziat să apară

Videoclipul a strâns numeroase reacții, iar mulți dintre cei care l-au urmărit au spus că femeia a exprimat o nemulțumire pe care o împărtășesc și ei. Unul dintre comentatori, care afirmă că a deținut mai multe restaurante, i-a dat dreptate fără rezerve și a avertizat că tehnologia nu ar trebui să afecteze experiența clienților.

„Oamenii merg la restaurante nu doar pentru mâncare, ci și pentru experiență. Nu distrugeți experiența clienților cu tehnologie folosită fără cap și cu zgârcenie. O să dați faliment și veți obține profituri mai mici”, a scris acesta.

Alți utilizatori au reacționat cu umor. „Până termin de luat cina, o să am deja o diplomă în Informatică și un profil de LinkedIn pe care scrie că sunt specialist în securitate cibernetică”, a glumit un internaut.

Un alt comentariu a atras atenția asupra bacșișului: „Dacă comandăm folosind un cod QR, ar trebui să lăsăm doar jumătate din bacșișul obișnuit? Pentru că nu m-a ajutat nimeni să comand”.

„În sfârșit, cineva a spus-o!”, a fost o altă reacție, în timp ce un utilizator a descris videoclipul drept „cel mai bun pe care l-am văzut vreodată în viața mea” și a adăugat că femeia „a câștigat” dezbaterea.