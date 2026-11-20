În perioada 20-22 noiembrie, curtea interioară a Muzeului Național al Țăranului Român din București găzduiește ultima ediție din această toamnă a târgului Piața Țărănească. Timp de trei zile, bucureștenii și turiștii sunt invitați să descopere preparate gătite pe loc, produse gastronomice din diverse zone ale țării, creații ale meșterilor populari și piese autentice de colecție, potrivit Radio București, citat de Agenția de presă Rador.

Ce vor găsi vizitatorii la târg

Oferta acestei ediții îmbină gastronomia de sezon cu meșteșugurile tradiționale și obiectele cu poveste. Producătorii locali aduc fructe și legume de sezon, brânzeturi, miere, dulcețuri, zacuscă, murături, produse de patiserie și vinuri din podgoriile vrâncene, alături de preparate culinare pregătite chiar în curtea muzeului.

Meșterii populari expun ii cusute manual, obiecte sculptate în lemn, ceramică, icoane și bijuterii tradiționale, iar artizanii completează târgul cu decorațiuni, articole croșetate, piese din lână împâslită, lumânări parfumate și bijuterii cu pietre semiprețioase, iar colecționarii prezenți la eveniment pun la dispoziția publicului obiecte vechi din gospodăria țărănească, piese de mobilier, textile tradiționale, cărți vechi și tablouri.