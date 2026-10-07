În timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu de vegetație din Caraș-Severin, desfășurată în Parcul Național Domogled, plutonierul Emanuel-Flavius Pătru de la Stația de Pompieri Buziaș a salvat din cale flăcărilor un arici, botezat ulterior „Sonic”, după desenul animat de succes. Salvatorii de la IGSU au publicat marți o imagine emoționantă cu micul animal strâns ghemotoc în mâinile tânărului pompier și făcând un apel public la responsabilitate, reamintind că vegetația uscată este casa animalelor sălbatice care nu se pot proteja singure din cale focului, scrie Mediafax.

Mici, simpatici și extrem de discreți, aricii sunt un adevărat dar pentru orice grădină. Dincolo de înfățișarea lor inofensivă și de mersul legănat, aceste mamifere acoperite cu mii de spini joacă un rol esențial în menținerea echilibrului ecologic al spațiului tău verde. De la combaterea dăunătorilor și până la îmbunătățirea calității solului, prezența unui arici în curte transformă grădinăritul într-un proces natural și sustenabil.

1. Aricii combat rapid și natural dăunătorii

Ariciul este un prădător nativ neobosit care acționează noapte de noapte în sprijinul plantelor din grădină. Dieta sa este compusă din insecte adulte, larve, omizi, gărgărițe și, mai ales, limacși, marii inamici ai legumelor de sezon.

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Un exemplar adult și sănătos consumă între 60 și 100 de grame de hrană în fiecare noapte. Dacă ai observat cum melcii fără cochilie distrug frunzele delicate de salată, un arici care vizitează regulat grădina va limita drastic aceste pagube.

Pe lângă insecte, aricii pot consuma și șoricei mici. Pentru rozătoarele mari, însă, este recomandat să îmbini prezența ariciului cu alte metode ecologice de prevenție.

2. Contribuie la aerisirea naturală și fertilitatea solului

Pe lângă controlul dăunătorilor, activitatea zilnică a aricilor contribuie la îmbunătățirea substratului din grădină.

În căutarea hranei (râme, insecte sau larve ascunse), ariciul scormonește pământul și grămezile de frunze uscate. Această miscare continuă aerisește solul în mod natural, facilitând dezvoltarea rădăcinilor.

Solul bine aerisit permite o drenare superioară după ploile abundente, prevenind băltirile la rădăcinile pomilor tineri sau ale legumelor. În plus, microorganismele benefice și nutrienții ajung mult mai ușor la plante.

3. Adaptabilitatea și ciclul de viață al ariciului

Protejat de o armură formată din 5.000 până la 7.000 de spini, ariciul s-a adaptat de minune la viața în preajma gospodăriilor umane. Fiind un animal nocturn, își folosește simțurile extrem de dezvoltate, auzul și mirosul, pentru a localiza prada în întuneric, evitând totodată contactul direct cu oamenii sau câinii.

În intervalul noiembrie-martie, ariciul intră într-un somn adânc de hibernare sub grămezi de resturi vegetale sau sub tufe dese. Pe parcursul iernii, el poate pierde până la o treime din greutatea corporală, însă primăvara revine activ și își reia rolul de sanitar al grădinii.

4. Cum hrănim corect aricii (și ce trebuie să evităm)

Deși ariciul își procură singur majoritatea hranei (gândaci, râme, larve sau chiar ouă de reptile), în perioadele secetoase îi poți suplimenta meniul.

Alimente recomandate: Hrană uscată pentru pisici (fără ingrediente pe bază de pește), semințe de floarea-soarelui decorticate și nesărate sau larve de făină.

Pune-le la dispoziție mereu un recipient mic și stabil cu apă curată.

Nu le oferi niciodată lapte sau pâine! Acestea le provoacă tulburări digestive grave, uneori fatale.

Renunță totodată la substanțele toxice din grădină. Insecticidele, pesticidele și otrăvurile pentru rozătoare ajung rapid în organismul aricilor prin intermediul dăunătorilor ingerați, provocând intoxicații severe. Optează pentru soluții de fertilizare și protecție bio.

5. Amenajează-le unui adăpost prietenos în curte

Pentru a încuraja un arici să rămână în grădina ta, creează-i un microhabitat sigur.

Așează 10-20% din resturile vegetale, frunzele uscate și crengile tăiate într-o margine necirculată a curții sau sub un gard viu. Aceste grămezi oferă adăpostul ideal împotriva frigului de iarnă.

Poți construi și o căsuță dedicată. Ia o cutie simplă din lemn, prevăzută cu o intrare mică și spațiu de ventilare și poziționeaz-o la umbră.

Verifică grămezile de compost înainte de a le muta cu furca sau grebla pentru a nu răni eventualii arici adăpostiți. Evită să lași peste noapte unelte ascuțite, gropi neacoperite sau plase de protecție în care animalele s-ar putea încurca.

6. Specii de arici întâlnite în România

În zona țării noastre pot fi identificate trei specii principale, fiecare adaptată la nișe ecologice ușor diferite:

Ariciul european, cea mai răspândită specie, întâlnită frecvent în livezi, grădini și zone cu garduri vii dense.

Ariciul cu ace negre, prezent în anumite regiuni cu vegetație abundentă.

Ariciul cu urechi mari, adaptat mai bine zonelor uscate, cu vegetație mai redusă.

Toate aceste specii aduc aceleași beneficii majore agriculturii și grădinăritului ecologic.

Aricii sunt un indicator clar al unei grădini sănătoase și pline de viață. Oferindu-le un adăpost sigur, apă curată și protejându-i de substanțele toxice, te asiguri că vei avea alături cei mai hărnici și eficienți mici parteneri pentru îngrijirea spațiului tău verde, scrie portalia.ro.