Cezar Ioan marchează 100 de ediții ale emisiunii video „Connaisseur fără ifose” printr-un episod special, în care răspunde întrebărilor colegilor din redacție despre vin, de la regulile de servire și alegerea dopului până la cele mai răspândite mituri despre această băutură.

Poate fi schimbat vinul în timpul mesei fără să ne doară capul a doua zi? Este un vin scump neapărat unul bun? De ce unele sticle au dop cu filet și nu dop de plută? Sunt câteva dintre întrebările la care Cezar Ioan răspunde în ediția aniversară.

Unul dintre miturile demontate este cel potrivit căruia schimbarea vinului în timpul mesei ar provoca dureri de cap. „Nu te doare capul de la faptul că ai schimbat vinul, dacă ai băut și un roșu, și un roze, și un alb, ci te doare capul dacă ai băut prea mult și nu te-ai hidratat”, explică acesta.

Cezar Ioan atrage atenția și asupra unei greșeli frecvente: servirea vinului roșu la temperatura camerei, care poate ajunge vara la 27 de grade. Potrivit acestuia, temperatura potrivită pentru majoritatea vinurilor roșii este de 16-18 grade Celsius.

În episodul aniversar, acesta explică și cum putem recunoaște un vin de calitate fără să-i știm prețul, de ce vinul roze nu se obține, în mod obișnuit, prin amestecarea vinului alb cu cel roșu și de ce dopul cu filet nu trebuie privit automat ca un semn al unui vin ieftin.

Cu informații utile, explicații pe înțelesul tuturor și umorul caracteristic, ediția cu numărul 100 continuă misiunea „Connaisseur fără ifose”: să apropie publicul de lumea vinului fără reguli intimidante și fără snobism.