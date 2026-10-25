Pandemia a adus un val de interes pentru produsele locale, însă comportamentul consumatorilor s-a schimbat ulterior. Achiziția a devenit mai rațională, iar cumpărătorii compară mai atent prețurile și valoarea produselor, spune Ciprian Dincă.

Acesta a analizat evoluția pieței în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir. Potrivit lui Dincă, anul 2020 a readus în atenția multor români produsele locale și tradiționale, inclusiv dintr-o motivație emoțională. „Pandemia a îndreptat retina multor români către produsul tradițional și, la nivel emoțional, acesta a înregistrat creșteri financiare foarte bune”, spune el.

Ulterior, lucrurile s-au schimbat. „Dacă înainte poate undeva în jur de 80% din achiziția de produs local se făcea la nivel emoțional și 20% rațional, anul 2023 a echilibrat puțin acțiunile acestea de cumpărare”, afirmă Dincă.

Procentajele reprezintă aprecierea antreprenorului asupra pieței, nu date dintr-un studiu statistic citat în podcast. Pentru producători, schimbarea înseamnă că povestea produsului nu mai este suficientă. Consumatorul se uită mai atent la preț, cantitate, calitate și alternativele disponibile.

Dincă consideră că această evoluție arată „o maturizare a pieței” și, simultan, o maturizare a consumatorului și a producătorilor.