Păstrarea gustului autentic al preparatelor indiene este o provocare atunci când unele ingrediente sunt greu de găsit în România, iar costurile sunt mai mari decât în țara lor de origine. Francesca Barbacariu, managerul restaurantului Mumbai din București, explică pentru G4Food de ce preferă ingrediente proaspete, cum încearcă să evite aditivii și potențiatorii de aromă și de ce calitatea rămâne prioritară, chiar dacă aceasta influențează prețurile.

Păstrarea aromelor autentice ale bucătăriei indiene presupune mai mult decât folosirea condimentelor potrivite. Unele ingrediente sunt greu de găsit în România în stare proaspătă și la prețuri accesibile, iar aprovizionarea poate deveni o provocare pentru restaurantele care încearcă să păstreze specificul preparatelor.

Francesca Barbacariu, managerul restaurantului Mumbai din București, a vorbit într-un interviu acordat G4Food despre dificultățile legate de materiile prime și despre compromisurile pe care localul încearcă să le evite pentru a păstra gustul preparatelor.

„Da, la capitolul materii prime este dificil pentru că vrem să păstrăm pe cât de mult posibil și autenticitatea, gustul intens, dar și prețurile. În limita posibilităților românești, să zic așa. Pentru că, într-adevăr, e foarte greu să aducem toate acele ingrediente scumpe la noi, poate la ei n-ar fi atât de scumpe, dar la noi sunt, fiind mai rare. Și să păstrăm totul natural”, explică Francesca Barbacariu.

Fără aditivi și potențiatori de aromă

Potrivit managerului, restaurantul urmărește să păstreze preparatele cât mai aproape de ingredientele și aromele naturale, fără să recurgă la aditivi, coloranți sau potențiatori de aromă pentru a obține gustul dorit.

„De la colorizarea preparatelor fără aditiv, fără coloranți, fără orice alt potențiator de aromă. Să păstrăm totul curat și doar în naturalețea aceea, în comuniunea cu natura pe care o au ei. Pentru că de aici pleacă toate condimentele acelea unite în farfurie care combinate ajung să creeze legătura”, spune Francesca Barbacariu.

Coriandrul proaspăt, greu de găsit la un preț bun

Printre ingredientele care pot ridica probleme de aprovizionare se numără coriandrul proaspăt. În India, acesta este un ingredient obișnuit, ușor de găsit, în timp ce în România poate fi mai greu de procurat în condiții care să permită folosirea lui proaspăt, fără a apela la produse congelate.

„Coriandru, care la fel se găsește, așa cum găsim noi, poate pătrunjelul în orice piață în România. Așa îl găsesc ei. În schimb, în România e foarte greu de găsit și la un preț bun și proaspăt, să nu folosim produse congelate.