VIDEO | Ce ingrediente dau gustul autentic al mâncării indiene / Francesca Barbacariu, Mumbai: „Fără aditivi, fără coloranți, fără orice alt potențiator de aromă”

26 oct. 2026, Video
VIDEO | Ce ingrediente dau gustul autentic al mâncării indiene / Francesca Barbacariu, Mumbai: „Fără aditivi, fără coloranți, fără orice alt potențiator de aromă”
Galerie Foto 1
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Păstrarea gustului autentic al preparatelor indiene este o provocare atunci când unele ingrediente sunt greu de găsit în România, iar costurile sunt mai mari decât în țara lor de origine. Francesca Barbacariu, managerul restaurantului Mumbai din București, explică pentru G4Food de ce preferă ingrediente proaspete, cum încearcă să evite aditivii și potențiatorii de aromă și de ce calitatea rămâne prioritară, chiar dacă aceasta influențează prețurile.

Păstrarea aromelor autentice ale bucătăriei indiene presupune mai mult decât folosirea condimentelor potrivite. Unele ingrediente sunt greu de găsit în România în stare proaspătă și la prețuri accesibile, iar aprovizionarea poate deveni o provocare pentru restaurantele care încearcă să păstreze specificul preparatelor.

Francesca Barbacariu, managerul restaurantului Mumbai din București, a vorbit într-un interviu acordat G4Food despre dificultățile legate de materiile prime și despre compromisurile pe care localul încearcă să le evite pentru a păstra gustul preparatelor.

„Da, la capitolul materii prime este dificil pentru că vrem să păstrăm pe cât de mult posibil și autenticitatea, gustul intens, dar și prețurile. În limita posibilităților românești, să zic așa. Pentru că, într-adevăr, e foarte greu să aducem toate acele ingrediente scumpe la noi, poate la ei n-ar fi atât de scumpe, dar la noi sunt, fiind mai rare. Și să păstrăm totul natural”, explică Francesca Barbacariu.

Fără aditivi și potențiatori de aromă

Potrivit managerului, restaurantul urmărește să păstreze preparatele cât mai aproape de ingredientele și aromele naturale, fără să recurgă la aditivi, coloranți sau potențiatori de aromă pentru a obține gustul dorit.

„De la colorizarea preparatelor fără aditiv, fără coloranți, fără orice alt potențiator de aromă. Să păstrăm totul curat și doar în naturalețea aceea, în comuniunea cu natura pe care o au ei. Pentru că de aici pleacă toate condimentele acelea unite în farfurie care combinate ajung să creeze legătura”, spune Francesca Barbacariu.

Coriandrul proaspăt, greu de găsit la un preț bun

Printre ingredientele care pot ridica probleme de aprovizionare se numără coriandrul proaspăt. În India, acesta este un ingredient obișnuit, ușor de găsit, în timp ce în România poate fi mai greu de procurat în condiții care să permită folosirea lui proaspăt, fără a apela la produse congelate.

„Coriandru, care la fel se găsește, așa cum găsim noi, poate pătrunjelul în orice piață în România. Așa îl găsesc ei. În schimb, în România e foarte greu de găsit și la un preț bun și proaspăt, să nu folosim produse congelate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
26 oct.
VIDEO | Cezar Ioan, la 100 de ediții „Connaisseur fără ifose”: De ce nu te doare capul dacă schimbi vinul la masă și alte mituri
VIDEO | Cezar Ioan, la 100 de ediții „Connaisseur fără ifose”: De ce nu te doare capul dacă schimbi vinul la masă și alte mituri
Disputandum
26 oct.
VIDEO | De ce dispar unele afaceri cu produse locale după numai un an / „Trei rețete ale bunicii nu sunt suficiente pentru un business”
VIDEO | De ce dispar unele afaceri cu produse locale după numai un an / „Trei rețete ale bunicii nu sunt suficiente pentru un business”
Călătorii Culinare
26 oct.
VIDEO | Pe unde intră insecte în pachetul de orez. „Orezul în general este tratat cu un gaz sau este ambalat în vid. Tocmai pentru a nu permite apariția insectelor”
VIDEO | Pe unde intră insecte în pachetul de orez. „Orezul în general este tratat cu un gaz sau este ambalat în vid. Tocmai pentru a nu permite apariția insectelor”
Nutriție
26 oct.
VIDEO | Chef Alain Alexanian, laureat al Palme d’Or în Gastronomie: „Educația alimentară începe acasă. Copiii trebuie să învețe să mănânce calitativ, nu mult, ci echilibrat”
VIDEO | Chef Alain Alexanian, laureat al Palme d’Or în Gastronomie: „Educația alimentară începe acasă. Copiii trebuie să învețe să mănânce calitativ, nu mult, ci echilibrat”
Video
25 oct.
VIDEO | Mâncarea indiană îngrașă? Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte slab calorice” / Ce conțin sosurile și de ce sunt sățioase preparatele cu linte
VIDEO | Mâncarea indiană îngrașă? Francesca Barbacariu, Mumbai: „Sunt foarte slab calorice” / Ce conțin sosurile și de ce sunt sățioase preparatele cu linte
Recomandări
Mediafax
Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului? MODIFICĂRILE observate la nivelul vaselor de sânge
G4Media
SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Rețeta pe care n-o știai! Cum se prepară ”pâinea morților”?!
Mediafax Spania
Coji de lămâie fierte cu ghimbir. De ce e preparat toamna și la ce folosește?!
CSID
Iei medicamente pentru hipertensiune? Un farmacist avertizează asupra reacțiilor adverse care nu trebuie ignorate
CSID
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale