Îngrijirea unei livezi, a viței-de-vie sau chiar a câtorva pomi din grădină presupune lucrări diferite pe parcursul anului. Uneori este nevoie de o foarfecă pentru tăieri fine, alteori de un fierăstrău pentru o ramură mai groasă, iar atunci când numărul tăierilor crește, o foarfecă electrică pomi poate reduce efortul asociat lucrărilor repetitive.

Kamikaze este un brand specializat în unelte pentru tăiere, recoltare, agricultură și grădinărit. Creat în anul 2000 și parte din portofoliul Grupo Sanz, brandul include mai multe linii de produse, printre care Force, Advance, Classic și Garden. Gama disponibilă la Verdon acoperă de la foarfeci compacte pentru lucrări de precizie până la foarfeci electrice și fierăstraie pentru ramuri de diametre mai mari.

Ce cuprinde gama Kamikaze disponibilă în România?

Gama Kamikaze disponibilă la Verdon cuprinde foarfeci manuale pentru ramuri verzi și uscate, foarfeci pentru crengi, recoltat și gard viu, fierăstraie manuale și pliabile, patru modele de foarfeci electrice cu acumulator și o unealtă pentru întreținerea tăișului.

Această varietate este importantă deoarece nu există o singură unealtă potrivită pentru toate lucrările. Tipul vegetației, diametrul ramurii și volumul de lucru sunt criterii mai relevante decât simpla alegere a celei mai mari sau mai puternice unelte.

Foarfeci manuale Kamikaze pentru pomi, vie și grădină

Foarfecile manuale ocupă o parte importantă a gamei Kamikaze, însă modelele au construcții și destinații diferite.

Pentru materialul vegetal verde există mai multe foarfeci cu sistem bypass, în care lama și contralama trec una pe lângă cealaltă în momentul tăierii.

KM1-M FORCE este un model profesional Force pentru ramuri verzi de până la Ø20 mm, în timp ce KM2-L Advance, tot un model profesional, dar din gama Advance, cu mâner și lamă de dimensiuni mai mari, ajunge la Ø25 mm.

Tot în Advance Line se află KM1-MR, o foarfecă bypass de Ø20 mm prevăzută cu mâner rotativ, destinată inclusiv lucrărilor din pomicultură și viticultură.

Pentru lucrările obișnuite din grădină, Kamikaze propune modelele KM-19, cu o capacitate de Ø20 mm, și KM-13, de Ø15 mm. KM-13 are o lamă lungă și îngustă, utilă atunci când este necesar accesul printre tulpini și vegetație.

Dar gama nu se limitează la sistemul bypass. Pentru lemnul mai dur sau uscat există KM1-M FORCE YUNQUE, o foarfecă profesională cu nicovală și capacitate maximă de Ø20 mm.

Pentru recoltare există o foarfecă dedicată

Tăierea unei ramuri și recoltarea nu presupun neapărat aceeași unealtă. Aici poți folosi foarfeci manuale

Kamikaze T-556 Classic este o foarfecă compactă de recoltat, de 190 mm, destinată lucrărilor unde accesul precis al lamei este important. Poate fi utilizată în vie, horticultură, floricultură și la recoltare.

Astfel, în locul unei singure „foarfeci de grădină”, utilizatorul poate alege o unealtă adaptată mai bine lucrării concrete.

Foarfeci pentru crengi și gard viu

Pe măsură ce diametrul ramurilor crește, alege foarfeci la două mâini.

KM-675 Classic folosește un sistem bypass și este destinată ramurilor verzi de până la Ø45 mm.

KM-770 Garden este tot o foarfecă bypass, dar utilizează și un mecanism cu cremalieră pentru multiplicarea forței de tăiere și are o capacitate declarată de până la Ø50 mm în ramuri verzi.

Pentru ramurile uscate și mai dure există KM-752 Garden, cu sistem cu nicovală, mecanism cu cremalieră și capacitate de până la Ø30 mm.

Gama include și KM-32, o foarfecă pentru tunderea și modelarea gardurilor vii și a arbuștilor mici. Are o lamă dreaptă de 23 cm și un mecanism cu angrenaj pentru multiplicarea forței de tăiere.

Fierăstraie Kamikaze pentru ramurile mai groase

Există și situații în care foarfeca nu mai este unealta potrivită. Pentru ramurile mai groase, gama Kamikaze disponibilă la Verdon include patru fierăstraie de mână.

E-180H Advance este un fierăstrău pliabil cu lamă dreaptă de 180 mm și capacitate maximă declarată de Ø50 mm. Este compact și conceput pentru tăiere prin tragere.

Pentru lucrări care necesită o lamă mai lungă există S-270H Advance, cu lamă dreaptă de 270 mm și capacitate de până la Ø70 mm.

Modelele S-330H Advance și S-330H MAX Force au lame curbate de 330 mm și o capacitate maximă declarată de Ø80 mm. Ambele lucrează prin tragere și sunt livrate cu teacă pentru transport și depozitare.

În acest fel, gama permite trecerea firească de la o foarfecă pentru ramurile mai subțiri la fierăstrău atunci când dimensiunea lemnului o cere.

Foarfeci electrice pomi Kamikaze pentru tăieri repetitive

Pentru livezi, vii și alte situații în care trebuie realizat un număr mare de tăieri succesive, gama este completată de patru foarfeci electrice cu acumulator.

KM2207 este modelul compact al seriei, pentru ramuri verzi de până la Ø22 mm. Are tăiere progresivă, două trepte de deschidere și un acumulator.

Următorul model, KM2814, ajunge la Ø28 mm și dispune tot de tăiere progresivă și două poziții de deschidere, fiind livrat cu două acumulatoare. Este destinat inclusiv lucrărilor de viticultură, grădinărit și pomicultură.

Pentru diametre mai mari există KM3525, cu o capacitate maximă de Ø35 mm, și KM4225, care ajunge până la Ø42 mm. Ambele sunt comercializate cu doi acumulatori, încărcător și trusă de depozitare.

Atunci când alegi o foarfecă electrică pomi nu ar trebui să te orientezi doar după diametrul maxim. Contează tipul ramurilor, frecvența utilizării și dimensiunile întâlnite cel mai des în livadă sau în plantație.

Ce unealtă Kamikaze se potrivește fiecărei lucrări?

Lucrare Unelte din gama Kamikaze Tăieri manuale pe ramuri verzi KM1-M FORCE, KM2-L, KM1-MR, KM-19, KM-13 Tăieri manuale pe lemn uscat KM1-M FORCE YUNQUE Crengi verzi mai groase KM-675, KM-770 Crengi uscate mai groase KM-752 Recoltare și horticultură T-556 Tunderea gardurilor vii KM-32 Ramuri care necesită fierăstrău E-180H, S-270H, S-330H, S-330H MAX Tăieri electrice repetitive KM2207, KM2814, KM3525, KM4225 Întreținerea tăișului KAMIKAZE KM-7285

Pe lângă uneltele propriu-zise, gama este completată de KAMIKAZE KM-7285, o unealtă manuală destinată ascuțirii foarfecilor și cuțitelor. Este utilă pentru întreținerea periodică a uneltelor cu tăiș.

De la grădina de acasă până la lucrările din livadă

Un utilizator care are câțiva pomi fructiferi în grădină nu are neapărat aceleași nevoi ca un viticultor sau un pomicultor care execută sute de tăieri într-o zi. Tocmai de aceea, diversitatea gamei este mai importantă decât existența unui singur model „universal”.

Kamikaze acoperă lucrări diferite: tăieri fine și precise, ramuri verzi sau uscate, crengi de diametre mai mari, recoltare, întreținerea gardurilor vii și debitarea manuală cu fierăstrăul. Pentru volume mari de lucru există și variante electrice cu acumulator.

În România, produsele pot fi alese și comandate prin Verdon, iar gama poate fi comparată în funcție de lucrarea pentru care este necesară unealta.

Dacă ai nevoie de o foarfecă electrică pomi, de o foarfecă manuală pentru grădină, de un model pentru recoltare sau de un fierăstrău pentru ramuri mai groase, explorează gama Kamikaze disponibilă pe Verdon și alege produsul în funcție de tipul și volumul lucrărilor pe care le ai de făcut.