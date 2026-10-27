Am vizitat Muzeul Orezului din Delta Ebrului (Spania) unde am aflat tot felul de povești despre orez. Custodele muzeului ne-a explicat cu amănunte ce facem cu tot orezul pe care nu îl consumăm.

„O parte importantă este în continuare ambalată și comercializată, iar oamenii o cumpără ca orez pentru gătit pentru câini. O altă parte importantă o folosim pentru toate produsele secundare din orez pe care le fabricăm: griș, făină, lichioruri, lapte”.

De ce se folosește orezul la fabricarea berii

„Cea mai mare parte o trimitem către fabricile de bere. Berea trebuie făcută din orz și hamei, iar asta ne dă beri cu un anumit conținut de alcool, beri care se pot bea în nordul Europei, cele belgiene, de exemplu, care au 10 sau 12 grade alcoolice.

Noi bem (în sudul Europei-n.r.) beri de 4 grade. Trebuie să le facem mai ușoare cu ajutorul unei alte cereale, de obicei porumb. Pe majoritatea berilor obișnuite pe care le bem cu toții și le cumpărăm din supermarket, dacă citim eticheta din spate, scrie că sunt făcute din orz, hamei și porumb.

Dar există unii producători care, în loc să folosească porumb, folosesc orez. Este vorba despre producătorii berilor Damm. Dacă cumpărați Estrella Galicia, scrie că este o bere din orz, hamei și porumb.

Dacă cumpărați Estrella Damm, scrie că este o bere din orz, hamei și orez (este vorba de o bere locală din Catalonia, în apropiere de plantațiile de orez din Delta Ebrului-n.r.). Aproape tot acest orez ajunge acolo și ne convine foarte mult să ni-l cumpere, pentru că noi știm să producem 130.000 de tone de orez. Una este să produci 130.000 de tone de orez și alta este să le poți vinde și ca piața să poată absorbi această cantitate”.

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