VIDEO | Se fierbe orezul? Se pune mai întâi orezul sau apa? Nu există o rețetă clară, dar una dintre variante e mai recomandabilă și iată de ce

28 oct. 2026, Articole / Reportaje
Foto: G4Food
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La Muzeul Orezului din Delta Ebrului (Spania) vizitatorii află răspunsul la multe întrebări. Custodele muzeului ne-a explicat cu amănunte dacă orezul trebuie sau nu spălat, cum trebuie gătit, mai ales dacă vorbim de paella, preparatul emblematic al spaniolilor.

„În mod normal, aici toată lumea pune mai întâi orezul. Tuturor celor care puneți mai întâi orezul, vă spun că nu știți să faceți paella. Nu, la paella se pune mai întâi supa și apoi orezul. Dar la orezul în stil cubanez? Cum spuneam, nu există nicio carte de bucate care să stabilească o regulă. Poți face paella punând mai întâi orezul sau poți face paella punând mai întâi supa. Dacă ne întoarcem la originea paellei, motivul pentru care se pune mai întâi supa este că, de fapt, nu se folosește supă gata făcută. Paella nu se gătește cu supă.

Când gătești orez și pui mai întâi orezul, trebuie să adaugi apoi supa. Dar ce se întâmplă în cazul paellei? Nu se adaugă supă, ci apă, iar supa trebuie să se formeze chiar în tigaia de paella. Prin urmare, mai întâi pui ingredientele pe care le dorești, apoi adaugi apa, se formează supa și abia după aceea poți adăuga orezul în supă.

Ce facem noi? Procedăm invers. Prin urmare, ne întrebăm: trebuie să spăl orezul sau nu? Cum vrei tu. Pun mai întâi orezul sau mai întâi supa? Cum vrei tu”.

Citește materialul complet pe G4Food.ro sau vezi interviul pe You Tube.

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