O tonă de brânză care urma să fie aruncată a ajuns la Banca Locală de Alimente Sector 6 și a fost transformată în hrană pentru beneficiari. Ionuț Porcaru, reprezentant al instituției, a povestit în cadrul dezbaterii G4Debate despre risipa alimentară și soluțiile pentru reducerea ei cum a fost valorificată donația și de ce deciziile trebuie luate rapid pentru ca produsele să ajungă la oamenii care au nevoie de ele.

O tonă de brânză transformată în hrană pentru beneficiari

„Da, se întâmplă transferul destul de rapid. Băgăm în producție imediat sau, dacă sunt produse care sunt ambalate, le oferim beneficiarilor din cantina socială de la noi. Beneficiarii noștri primesc o hrană caldă de luni până vineri. Dar joia le dăm un pachet care să le asigure hrana pentru weekend și atunci acest tip de brânză, dacă este împachetat, putem să-l distribuim în zona respectivă”, a explicat Ionuț Porcaru.

Înainte de distribuire sau de folosirea în bucătărie, produsele sunt verificate pentru a se asigura că respectă cerințele de siguranță alimentară.

„Condițiile de siguranță alimentară ne impun să verificăm produsul și îl verificăm fără a face abatere sau să ne dăm în spate de la orice problemă de calitate. Și băgăm în fluxul de gătire pentru beneficiarii noștri sau pentru copii”, a declarat reprezentantul Băncii Locale de Alimente Sector 6.

În cazul tonei de brânză, soluția a fost găsită rapid: produsul a fost transformat într-un preparat familiar, care putea fi inclus în meniul beneficiarilor.

„Ce am făcut cu brânza respectivă? Am făcut macaroane cu brânză. Adică decizia o luăm foarte rapid. Nici nu a ajuns produsul în banca noastră și noi deja știm ce vom face cu el”, a povestit Ionuț Porcaru.

Cum ajung donațiile la oamenii care au nevoie de hrană

Produsele primite nu sunt destinate exclusiv bucătăriei proprii a băncii de alimente. În funcție de tipul lor și de posibilitățile de utilizare, acestea pot fi distribuite și prin intermediul organizațiilor partenere.

„Îl folosim în integralitate, în producție proprie. Îl folosim în a asigura hrana pentru weekend. Îl folosim în a-l da către alți parteneri de-ai noștri, biserici, fundații, ONG-uri și așa mai departe”, a explicat acesta.

Banca Locală de Alimente Sector 6 a fost înființată pentru a asigura hrana persoanelor aflate în dificultate. Potrivit lui Ionuț Porcaru, instituția oferă hrană caldă zilnic pentru peste 600 de persoane și derulează și programe dedicate copiilor.