Cel mai important când ne apucăm de acești cartofiori delicioși și gratinați este să avem totul pregătit. Cartofii și ouăle să fie gata fierte și în în 10 minute mâncarea e în cuptor. Le poți pregăti chiar cu o zi înainte, le lași în frigider și când vrei să prepari cina, ai băgat totul la cuptor rapid.

Ingrediente pentru cartofi cu brânză și ou

6-7 cartofi micuți sau vreo 4 mari

5 ouă

200 de grame de mozzarella rasă

150 de grame de feta/telemea rasă

Câteva cubulețe de unt (opțional)

Sare și piper.

Prepararea cartofilor gratinați

Cartofii se fierb în coajă sau se fac la cuptor felii. Ouăle să fie tari. Se curăță de coajă și se taie felii sau cuburi.

Pentru montare avem nevoie de un vas nu prea mare rezistent la cuptor. Se unge cu unt ori ulei, se lasă câteva feliuțe de unt pe fundul vasului (opțional).

Se taie cartofii fierți felii/ se iau feliile de cartofi copți și se întind în strat uniform în vas. Se pun sare și piper.

Deasupra se așează felii/ cuburi de ouă, sare și piper. Peste care se rade jumătate din cantitatea de mozzarella și jumătate din feta.

Montăm ultimul strat de cartofi (sare și piper) și deasupra radem restul de brânză.

Băgăm tava la cuptorul preâncălzit la 200 de grade Celsius, căldură sus-jos, timp de 30 de minute. Merge și în friteuza cu aer cald la 180 de grade 20 de minute.

Trebuie să fie frumos gratinată deasupra în final. Din păcate, fiind fierbinte nu prea reușești să scoți felii frumoase, în care să se vadă straturile. Dar dacă ai puțin răbdare, o să reușești să o pui în farfurie (cât de cât).

Se poate mânca fix așa sau ca și garnitură la o friptură.

Poftă bună!

