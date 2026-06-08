Motivul pentru care România are nevoie de prezența Ghidului Michelin / Chef Alex Petricean: „Ar crește competitivitatea profesională. (…) Va exista întotdeauna dorința de a fi acolo unde standardele sunt cele mai înalte”

08 iun. 2026, HoReCa
Motivul pentru care România are nevoie de prezența Ghidului Michelin / Chef Alex Petricean: „Ar crește competitivitatea profesională. (...) Va exista întotdeauna dorința de a fi acolo unde standardele sunt cele mai înalte”
Foto: Colaj G4Food
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Chef Alex Petricean consideră că aducerea Ghidului Michelin în România ar reprezenta un pas important pentru profesionalizarea și internaționalizarea industriei gastronomice locale.

Potrivit acestuia, existența unui sistem de evaluare recunoscut la nivel mondial ar crea noi obiective pentru restaurante și ar stimula competiția bazată pe performanță.

„Una dintre soluțiile pentru a crește competitivitatea profesională în HoReCa este să avem un astfel de ghid”, a declarat Petricean.

Restaurantele românești pot deveni mai atractive pentru profesioniștii străini

Chef-ul consideră că România a ajuns la un nivel salarial comparabil cu alte piețe europene importante din gastronomie.

În acest context, prezența Michelin ar putea contribui la atragerea unor bucătari și specialiști internaționali interesați să lucreze în restaurante performante din România.

Un obiectiv pe termen lung pentru industrie

Alex Petricean spune că discuțiile privind aducerea Ghidului Michelin trebuie privite ca parte a unui proiect de dezvoltare pe termen lung.

„Va exista întotdeauna dorința de a fi acolo unde standardele sunt cele mai înalte”, a afirmat acesta.

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Chef-ul consideră că beneficiile unui astfel de sistem nu s-ar limita la restaurantele premiate, ci ar avea efecte asupra întregii industrii.

Declarațiile au fost făcute de Alex Petricean, fondatorul restaurantului NOUA și primul chef român recunoscut la The Best Chef Awards, în cadrul ediției a șasea a F&B Innovation Camp, organizată de Hospitality Culture Institute.

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