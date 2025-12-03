Mâncarea de gutui, unul dintre cele mai apreciate feluri tradiționale, se pregătește ușor și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură lângă carne.

Preparatul rămâne unul dintre simbolurile culinare ale sezonului rece, preferat atât pentru aroma inconfundabilă, cât și pentru versatilitatea lui.

Ingrediente (4 porții)

4 gutui mari, bine coapte

2 linguri ulei

2-3 linguri zahăr

1 lingură făină

300 ml apă fierbinte

1 linguriță scorțișoară (opțional)

Coaja rasă de la o lămâie

Sare, după gust

1 lingură suc de lămâie

(Opțional) 250 g carne de pui sau vițel, tăiată cuburi

Mod de preparare