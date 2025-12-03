Mâncarea de gutui, unul dintre cele mai apreciate feluri tradiționale, se pregătește ușor și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură lângă carne.
Preparatul rămâne unul dintre simbolurile culinare ale sezonului rece, preferat atât pentru aroma inconfundabilă, cât și pentru versatilitatea lui.
Ingrediente (4 porții)
- 4 gutui mari, bine coapte
- 2 linguri ulei
- 2-3 linguri zahăr
- 1 lingură făină
- 300 ml apă fierbinte
- 1 linguriță scorțișoară (opțional)
- Coaja rasă de la o lămâie
- Sare, după gust
- 1 lingură suc de lămâie
- (Opțional) 250 g carne de pui sau vițel, tăiată cuburi
Mod de preparare
- Pregătirea gutuilor: Spală bine gutuile, taie-le în sferturi, îndepărtează cotoarele și feliază-le. Stropește-le cu puțin suc de lămâie ca să nu oxideze.
- Caramelizarea ușoară: Într-o cratiță încăpătoare, topește zahărul până capătă o culoare aurie, apoi adaugă uleiul.
- Rumenește gutuile: Pune feliile de gutui în cratiță și gătește-le 3–4 minute, până se rumenesc ușor.
- Pregătirea sosului: Dizolvă făina în puțină apă rece, apoi toarnă amestecul peste gutui. Adaugă restul de apă fierbinte și amestecă.
- Condimente: Adaugă scorțișoara și coaja de lămâie. Potrivește de sare.
- Gătirea finală: Lasă la foc mic 20–25 de minute, până când gutuile sunt fragede, iar sosul capătă consistență.
- Dacă folosești carne, rumenește-o separat în puțin ulei, apoi adaug-o în cratiță și gătește totul împreună.
- Servire: Preparatul se servește cald. Gustul dulce-acid se potrivește perfect cu pui sau vițel, dar poate fi savurat și simplu, ca mâncare de post.