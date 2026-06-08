Atunci când timpul este limitat, iar pofta de mâncare cere ceva consistent și reconfortant, rețetele care folosesc pui rotisat din comerț pot fi o soluție excelentă. O astfel de variantă este supa cremoasă cu pui rotisat și ciuperci, publicată recent de Allrecipes.

Preparatul combină aroma ciupercilor rumenite cu gustul bogat al cărnii de pui și textura catifelată oferită de smântâna pentru gătit și brânzeturi. Deși pare o supă care a fiert ore întregi, rețeta poate fi pregătită în aproximativ 30 de minute.

Ciupercile și puiul, o combinație clasică

Ciupercile și carnea de pui sunt considerate una dintre cele mai apreciate combinații culinare. Ciupercile aduc note ușor pământii și umami, în timp ce puiul oferă consistență și proteine. În această rețetă, secretul vitezei de preparare îl reprezintă folosirea unui pui rotisat deja gătit. Astfel, timpul necesar fierberii cărnii este eliminat aproape complet.

Ingrediente pentru 4-6 porții

30 g unt

225 g ciuperci cremini, feliate

3 căței de usturoi tocați

720 ml supă concentrată de pui sau supă de oase de pui

1 linguriță amestec de ierburi aromatice

1 linguriță boia de ardei

1 linguriță pudră de usturoi

240 ml smântână lichidă pentru gătit

100 g mozzarella rasă

50 g parmezan ras

aproximativ 400 g carne de pui rotisat, tăiată cuburi sau fâșii

pătrunjel proaspăt tocat

sare și piper, după gust

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Mod de preparare

Într-o oală încăpătoare se topește untul la foc mediu. Se adaugă ciupercile feliate și se gătesc timp de 5-7 minute, până când se înmoaie și capătă o culoare aurie. Se adaugă usturoiul și se gătește aproximativ 30 de secunde, până când devine aromat.

Se toarnă supa de pui și se adaugă ierburile aromatice, boiaua și pudra de usturoi. Amestecul se aduce la punctul de fierbere și se lasă să fiarbă ușor între 5 și 10 minute.

Urmează partea care transformă preparatul într-o supă cremoasă. Focul se reduce la minimum, iar smântâna lichidă se încorporează treptat. Se adaugă mozzarella și parmezanul, amestecând continuu până la topirea completă a brânzeturilor.

La final se adaugă carnea de pui și se mai lasă la foc mic aproximativ cinci minute, doar cât să se încălzească uniform. Supa se asezonează cu sare și piper după gust.

Cum poate fi adaptată rețeta

Autorii recomandă folosirea unor tipuri diferite de ciuperci pentru un aspect mai atractiv și o aromă mai complexă. De asemenea, supa poate fi personalizată prin adăugarea de spanac proaspăt, cimbru sau câteva picături de suc de lămâie pentru un plus de prospețime. Rezultatul este o supă bogată, sățioasă și aromată, potrivită atât pentru mesele de familie, cât și pentru zilele în care timpul petrecut în bucătărie trebuie redus la minimum. Preparatul oferă o cantitate importantă de proteine și poate constitui, alături de o felie de pâine rustică, o masă completă.