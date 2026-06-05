Crousty, cel mai celebru preparat rapid
care a devenit viral. Este originar din Franța și a cucerit internetul. Combină puiul prăjit crocant, orezul fiert și un sos special cremos și dulce-acrișor. Se asamblează rapid în straturi și se poate personaliza după gust.
Ingrediente necesare pentru un crousty perfect
Pentru puiul crocant:
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- 2 bucăți de piept de pui
- 2 ouă bătute
- Făină și pesmet (de preferat panko, pentru o textură extrem de crocantă)
- Condimente: sare, piper, boia de ardei dulce/afumată.
- Ulei pentru prăjit.
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- 150g orez alb (basmati sau bob lung)
- Apă și sare.
Pentru sosul cremos și dulce-acrișor:
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- 5 linguri de maioneză
- 2 linguri de smântână (sau iaurt grecesc)
- 1-2 linguri de sos dulce-acrișor
- 1 lingură de sos de soia
- 1/2 linguriță de sos iute (Sriracha sau Tabasco).
Preparare pas cu pas
- Spală orezul în câteva ape până devine limpede. Pune-l la fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj (de obicei, în raport de 1:2 cu apă și un praf de sare).
- Taie pieptul de pui în fâșii. Tăvălește fiecare bucată prin făină, apoi trece-o prin ouăle bătute și, la final, dă-o prin pesmet. Prăjește puiul în baie de ulei încins până devine auriu și crocant pe toate părțile. Scoate-l pe șervețele absorbante pentru a scăpa de excesul de ulei. O altă variantă, pe care eu am folosit-o a fost gătirea ăn friteuza cu aer cald. Merge și la cuptor.
- Într-un bol mic, amestecă maioneza, smântâna, sosul dulce-acrișor, sosul de soia și sosul iute până obții o compoziție fină, omogenă și rozalie.
Servirea
Într-un castron pune un strat generos de sos, apoi orez cald, apoi din nou sos. Adaugă bucățile de pui crocant deasupra și toarnă din nou sospeste tot preparatul. Poți presăra și ceapă prăjită.
Variante de succes
Poți înlocui sau suplimenta puiul cu omletă sau ouă fierte, legume crocante trase la tigaie sau pane, bacon, creveți pane, brânză hallumi etc.
Poftă bună!
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