Făină și pesmet (de preferat panko, pentru o textură extrem de crocantă)

Preparare pas cu pas

Spală orezul în câteva ape până devine limpede. Pune-l la fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj (de obicei, în raport de 1:2 cu apă și un praf de sare). Taie pieptul de pui în fâșii. Tăvălește fiecare bucată prin făină, apoi trece-o prin ouăle bătute și, la final, dă-o prin pesmet. Prăjește puiul în baie de ulei încins până devine auriu și crocant pe toate părțile. Scoate-l pe șervețele absorbante pentru a scăpa de excesul de ulei. O altă variantă, pe care eu am folosit-o a fost gătirea ăn friteuza cu aer cald. Merge și la cuptor. Într-un bol mic, amestecă maioneza, smântâna, sosul dulce-acrișor, sosul de soia și sosul iute până obții o compoziție fină, omogenă și rozalie.

Servirea

Într-un castron pune un strat generos de sos, apoi orez cald, apoi din nou sos. Adaugă bucățile de pui crocant deasupra și toarnă din nou sospeste tot preparatul. Poți presăra și ceapă prăjită.

Variante de succes

Poți înlocui sau suplimenta puiul cu omletă sau ouă fierte, legume crocante trase la tigaie sau pane, bacon, creveți pane, brânză hallumi etc.

Poftă bună!