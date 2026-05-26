O bucată bună de parmezan, cheddar maturat sau gruyère poate transforma complet o masă simplă. Dar chiar și cele mai bune brânzeturi își pot pierde rapid aroma și textura dacă sunt păstrate greșit în frigider, potrivit SouthernLiving.

Raymond Hook, maestru brânzar cu peste 40 de ani experiență și proprietarul magazinului gourmet Capella Cheese din Atlanta, spune că una dintre cele mai frecvente greșeli este păstrarea brânzei în folia de plastic în care a fost cumpărată.

Iar efectele nu țin doar de aspect. Pot influența direct gustul, textura și modul în care brânza continuă să se matureze.

Plasticul „sufocă” brânza, spune expertul

Potrivit lui Raymond Hook, plasticul este unul dintre cele mai nepotrivite materiale pentru depozitarea brânzei.

„Când brânza se maturează, eliberează amoniac. Dacă este învelită strâns în folie de plastic, amoniacul nu poate ieși și ajunge înapoi în brânză”, explică specialistul.

În cazul brânzeturilor cu coajă naturală, problema nu se oprește aici. Umiditatea se poate acumula în partea de jos atunci când brânza este ținută foarte strâns înfășurată și nu este întoarsă periodic. Rezultatul poate fi o coajă umedă și o textură afectată.

- articolul continuă mai jos -

Ce ar trebui folosit în locul foliei de plastic

Hook recomandă ca brânza să fie scoasă din plastic imediat ce ajunge acasă.

În locul foliei clasice, el sugerează hârtia de copt sau hârtia pergament, care permite brânzei să „respire” mai bine. După aceea, brânza poate fi pusă într-o pungă mai mare cu închidere zip, fără să fie sigilată complet ermetic.

Practic, ideea este ca brânza să fie protejată, dar să existe totuși un minim schimb de aer.

Expertul spune că și sertarul special pentru brânzeturi sau legume din frigider poate face diferența. Acesta păstrează un mediu mai umed și reduce circulația excesivă a aerului, ceea ce ajută brânza să nu se deshidrateze.

„Circulația aerului produce frecare, iar frecarea duce la deshidratare”, explică el.

O altă greșeală frecventă: cumpărarea brânzei deja ambalate

Raymond Hook recomandă, atunci când este posibil, cumpărarea brânzei direct de la vitrina asistată, nu din variantele preambalate.

Brânza tăiată proaspăt are, de regulă, un gust mai bun și o textură mai plăcută decât cea care a stat mult timp în plastic.

Pentru platourile cu brânzeturi, specialistul recomandă și îndepărtarea marginilor care au fost în contact direct cu plasticul.

„Asta poate îmbunătăți considerabil gustul”, spune el.

De ce brânza are gust mai bun la temperatura camerei

Un alt detaliu ignorat frecvent este temperatura de servire.

Specialistul recomandă ca brânza să fie scoasă din frigider cu aproximativ o oră înainte de consum.

Motivul ține de grăsimi și aromă.

„Gustul brânzei este în grăsime. Când mănânci brânză foarte rece, uleiurile rămân compacte și nu reușesc să acopere complet papilele gustative”, explică Hook.

Pe măsură ce brânza ajunge la temperatura camerei, aromele devin mai intense și mai complexe.

Ce tipuri de brânză trebuie ținute mereu la frigider

Brânzeturile moi, precum cream cheese, cottage cheese, brânza de capră proaspătă sau brânzeturile deja răzuite, trebuie păstrate permanent la frigider, recomandă USDA.

Brânzeturile tari, precum cheddarul sau parmezanul, rezistă mai bine la temperatura camerei, însă rămân proaspete mai mult timp dacă sunt refrigerate corect.

În general, brânzeturile tari pot sta aproximativ două ore la temperatura camerei. Cele moi ar trebui aruncate dacă au fost lăsate afară mai mult de două ore.