Greșeala care face cartofii să se strice mai repede. Specialiștii spun unde pot fi păstrați proaspeți până la șase luni

05 iun. 2026, Articole / Reportaje
Greșeala care face cartofii să se strice mai repede. Specialiștii spun unde pot fi păstrați proaspeți până la șase luni
Foto Unsplash
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Cartofii se află printre alimentele care se deteriorează rapid atunci când sunt depozitați în condiții necorespunzătoare. Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri este păstrarea lor în pungile de plastic în care au fost cumpărați, însă specialiștii avertizează că acest lucru favorizează încolțirea și alterarea lor.

Experții recomandă mutarea cartofilor într-un spațiu care permite circulația aerului și păstrarea lor într-un loc răcoros, uscat și întunecat. În anumite condiții, durata de conservare poate ajunge chiar și la șase luni.

Frigiderul, o opțiune considerată acum sigură

Specialiștii din Marea Britanie recomandă păstrarea cartofilor în frigider sau într-un loc răcoros și uscat. Dacă în trecut depozitarea la temperaturi scăzute era descurajată din cauza temerilor legate de formarea acrilamidei, o substanță asociată cu anumite riscuri pentru sănătate, recomandările s-au modificat între timp.

Astăzi, multe ambalaje includ simboluri care indică faptul că frigiderul reprezintă o variantă sigură de depozitare. Chiar și în acest caz, cartofii trebuie păstrați într-un spațiu aerisit și feriți de produsele care generează umiditate.

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Un sfat popular pe forumul britanic Money Saving Expert este folosirea unor cutii separate în frigider: una destinată cartofilor și altor rădăcinoase și alta pentru legume mai sensibile, precum roșiile sau ardeii. Un strat de hârtie absorbantă așezat pe fundul cutiei poate contribui la reducerea umidității.

Cămara sau dulapul întunecat, soluții pentru păstrarea îndelungată

Potrivit unui expert în alimentație citat de publicația Mirror, un dulap întunecat și răcoros reprezintă una dintre cele mai bune variante pentru depozitarea pe termen lung.

Cămara sau un dulap de bucătărie pot fi la fel de eficiente dacă temperatura se menține constant sub 10 grade Celsius. Cartofii trebuie ținuți departe de sursele de căldură, precum aragazul sau caloriferele, iar expunerea la lumină trebuie evitată deoarece stimulează fotosinteza și apariția colților.

De ce nu este recomandat să fie ținuți lângă ceapă

Specialiștii atrag atenția și asupra unei greșeli mai puțin cunoscute: depozitarea cartofilor lângă ceapă. Ceapa eliberează etilenă, un gaz care accelerează procesul de maturare și degradare al altor legume.

Separarea celor două produse poate contribui la prelungirea duratei de păstrare a cartofilor.

Pungile de plastic favorizează alterarea

Primul pas recomandat după cumpărare este scoaterea cartofilor din ambalajele de plastic. În locul acestora sunt preferate coșurile, lăzile sau sacii din bumbac, care permit aerisirea.

Specialiștii avertizează că legumele trebuie să fie complet uscate înainte de depozitare. „Cartofii umezi vor putrezi sau vor încolți mai repede”, notează publicația The Kitchn. De asemenea, spălarea înainte de depozitare nu este recomandată, deoarece umezeala accelerează degradarea.

Cum pot rezista până la șase luni

Pentru depozitarea pe termen lung, se recomandă alegerea cartofilor sănătoși, cu coaja intactă și fără urme de mucegai sau zone moi. Aceștia se așază pe foi de ziar, fără să se atingă între ei, și se lasă timp de aproximativ două săptămâni într-un spațiu bine aerisit.

Procesul, cunoscut drept „maturare”, ajută la întărirea cojii și poate prelungi durata de conservare cu până la șase luni. Ulterior, cartofii trebuie verificați periodic, iar exemplarele încolțite sau afectate de putrezire trebuie îndepărtate pentru a evita deteriorarea întregului lot.

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