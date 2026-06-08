Terasele intră în sezonul de vară cu un public tot mai atent la oferta de băuturi, iar cafeaua și băuturile fără alcool devin factori importanți în alegerea unui local. Potrivit unei analize realizate de Nespresso România și Nestlé Professional, consumatorii caută experiențe personalizate, băuturi reci și alternative non-alcoolice mai sofisticate.

Datele prezentate de companie arată că 45% dintre români consumă cafea în primul rând pentru plăcere, nu pentru efectul energizant. În același timp, aproape o treime dintre consumatorii din Generația Z aleg în mod regulat cafeaua cu gheață, semn că această categorie trece din zona de nișă în consumul de masă.

Potrivit raportului „Drinking Differently”, realizat de Nestlé Professional, 80% dintre consumatorii din generațiile Z, Millennials și X spun că oferta de băuturi influențează alegerea restaurantului la fel de mult ca meniul de mâncare. De asemenea, aproape două treimi consideră importantă varietatea băuturilor disponibile.

„Românii vin la terasă mai informați și mai curioși ca niciodată. Au văzut trendurile pe social media, au testat concepte în vacanțe și știu exact ce vor când vine vorba de selecția de băuturi. În vara lui 2026, câștigă cei care transformă aceste așteptări într-o experiență memorabilă, prin băuturi care ies din tipare și dau un motiv real să te întorci”, a declarat Alina Tănase, Commercial Development Manager Nestlé Professional România.

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Cafeaua rece devine un produs de sezon

Potrivit analizei, Millennials și Gen Z comandă băuturi reci de două ori mai des decât generațiile mai în vârstă. În paralel, cafeaua este consumată în tot mai multe momente ale zilei și este reinterpretată prin rețete cu gheață, lapte alternativ sau arome sezoniere.

Reprezentanții companiei spun că tinerii consumatori văd cafeaua ca pe un ritual social și o formă de exprimare personală.

„Trăim într-o cultură din ce în ce mai expresivă, mai personală. Iar felul în care bem cafeaua spune astăzi o poveste despre cine suntem, nu doar despre ce alegem. Cafeaua nu mai este doar un reflex al dimineții, ci o experiență care însoțește diferite momente ale zilei”, a afirmat Mădălina Săvulescu, Brand Communication Manager Nespresso România.

Cerere mai mare pentru băuturi fără alcool

Analiza evidențiază și interesul în creștere pentru mocktailuri și alte băuturi non-alcoolice premium. Totuși, oferta din localuri nu ține întotdeauna pasul cu așteptările consumatorilor.

Conform raportului citat, doar 37% dintre consumatorii din Generația Z se declară mulțumiți de calitatea băuturilor non-alcoolice disponibile în restaurante și cafenele, iar unul din cinci spune că nici nu se așteaptă să găsească opțiuni interesante în meniuri.

Studiul mai arată că tinerii caută băuturi personalizabile și cu aspect atractiv, Millennials sunt interesați de calitate și de povestea produsului, iar consumatorii din generațiile mai mature apreciază în continuare oferta clasică și consecvența serviciilor.

Potrivit Nespresso și Nestlé Professional, vara 2026 va fi marcată de patru direcții majore în consumul de băuturi: cafeaua rece, personalizarea băuturilor, produsele cu beneficii funcționale și dezvoltarea segmentului de mocktailuri premium.