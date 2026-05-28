VIDEO FOTO Salată cu cartofi noi crocantă și cu sos răcoritor de iaurt/ Gustul tradițional al cartofilor bunicii combinat cu un fel de tzatziki mediteraneean/ Ce alte salate cu cartofi poți face în acest sezon

28 mai 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Ingredientele pentru salata de cartofi
  2. Prepararea salatei de cartofi în stil mediteraneean
  3. BONUS Patru salate de cartofi noi numai bune pentru acest sezon

Atunci când apar cartofii noi pe piață, clasica salată orientală poate fi pusă pe pauză. Secretul acestei rețete constă în textură: cartofii nu sunt fierți, nici prăjiți și înecați în ulei, ci copți până când devin aurii și crocanți la exterior, pufoși înăuntru. Ulterior îi combinăm cu un sos cremos de iaurt grecesc și obținem gustul tradițional al cartofilor noi pe care îi făcea bunica, dar și aroma de usturoi, castraveți, mărar sau mentă din zona mediteraneeană.

salata-cu-cartofi-noi-crocanta-si-cu-sos-racoritor-de-iaurt

Ingredientele pentru salata de cartofi

Pentru a pregăti această salată plină de arome și texturi diverse, ai nevoie de:

  • 1 kg de cartofi noi;

  • 250 g de iaurt grecesc (cu minimum 10% grăsime, pentru un sos cremos);

  • 1 castravete mic;

  • 2-3 căței de usturoi sau o legătură de usturoi verde;

  • 1 legătură de mărar proaspăt sau câteva fire de mentă;

  • Ulei de măsline;

  • Sare și piper negru proaspăt măcinat

  • Opțional poți pune și un pumn de măsline negre kalamata, preferabil fără sâmburi.

Prepararea salatei de cartofi în stil mediteraneean

Spală foarte bine cartofii noi (le poți lăsa coaja,  deoarece va deveni extrem de crocantă la cuptor). Taie-i în jumătăți, sferturi sau cubulețe în funcție de mărimea cartofilor.

Răstoarnă cartofii direct în tava de aragaz în care ai pus, în prealabil, o foaie de copt. Stropește-i generos cu ulei de măsline și asezonează-i cu sare și piper. Amestecă-i bine, astfel încât fiecare cartof să fie îmbrăcat în condimente.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 200°C și lasă-i la copt până când își schimbă culoarea, devin rumeni și capătă o crustă vizibil crocantă. Când sunt gata, scoate-i și lasă-i să se răcească complet înainte de a-i pune în salată.

În timp ce cartofii sunt la cuptor sau se răcesc, ocupă-te de restul ingredientelor. Spală, curăță și dă pe răzătoare castravetele. Scurge-l bine de zeamă.

Toacă mărunt usturoiul sau dă-l prin presa de usturoi. Toacă și legătura de mărar.

Pune toate aceste ingrediente într-un bol încăpător împreună cu iaurtul. Potrivește de sare și piper. Omogenizează bine. E un fel de tzaziki.

Adaugă în bol și cartofii noi, după ce s-au răcit, dar exact înainte de a servi la masă salata, pentru că nu vrem să se înmoaie coaja cartofilor.

BONUS Patru salate de cartofi noi numai bune pentru acest sezon

Dacă vrei să profiți din plin de sezonul cartofilor noi, iată alte patru idei rapide, perfecte pentru vară, pe care le poți prepara fără multă bătaie de cap.

1. Salată mediteraneană cu cartofi noi

O variantă ușoară, plină de prospețime, ideală inclusiv ca o garnitură pentru grătare.

  • Baza: Cartofi noi fierți (sau copți) și tăiați în jumătăți.

  • Ingrediente: Roșii cherry, măsline kalamata, ceapă roșie tăiată peștișori și brânză feta sfărâmată.

  • Dressing: Ulei de măsline extravirgin, zeamă de lămâie, mult oregano uscat și puțin usturoi zdrobit.

2. Salată cu sos de muștar și bacon crocant

O rețetă cu influențe germane, perfectă dacă îți dorești un gust intens și texturî crocantă.

  • Baza: Cartofi noi fierți în coajă și tăiați cuburi mari.

  • Ingrediente: Fâșii de bacon prăjite până devin crocante, castraveți murați felii și mult pătrunjel proaspăt.

  • Dressing: O vinegretă din ulei, muștar de Dijon, puțin oțet de mere și un strop de miere.

3. Salată verde cu cartofi noi și ton

O masă completă, hrănitoare și extrem de rapidă, excelentă pentru prânz.

  • Baza: Cartofi noi fierți și lăsați să se răcească.

  • Ingrediente: Ton în ulei de măsline (scurs bine), ouă fierte tari tăiate în sferturi, păstăi de fasole verde (blanșate) și frunze de salată verde sau valeriană.

  • Dressing: O vinegretă simplă din ulei de măsline, oțet balsamic, sare și piper.

4. Salată de cartofi cu sos pesto

O variantă aromatică și elegantă, care pune în valoare textura cremoasă a cartofilor noi.

  • Baza: Cartofi noi fierți, tăiați calzi pentru a absorbi mai bine sosul.

  • Dressing: Sos pesto genovese (busuioc, parmezan, muguri de pin, ulei de măsline).

VIDEO De ce produsele devin tot mai slabe calitativ / Dana Pop: „În perioadele de criză, alimentele devin mai ieftine, cu mai multă apă și mai mult aer"
VIDEO | Agricultura în schimbare | Agricultura pe credit / Liviu Dobre (CEO Agricover), sfat către fermieri: „Atenție mare la investiții, atenție mare la controlul costurilor. Poți avea producții record și, totuși, să nu îți poți plăti creditele"
VIDEO „Parizerul cu hârtie igienică" și alte mituri despre aditivii alimentari / Dana Pop: „Dacă au primit număr E, înseamnă că au fost studiate"
VIDEO Alina Donici, Artesana: „La un iaurt nu ar trebui să existe nimic altceva decât lapte și fermenți" / Cum alegem alimentele cu adevărat sănătoase
VIDEO Cum citim corect eticheta produselor/ Dana Pop, inginer alimentar: „Primul ingredient este, de multe ori, apa"
Reuters: Încrederea producătorilor alimentari din Marea Britanie a ajuns la cel mai scăzut nivel de după criza energetică din 2022 / Companiile se pregătesc pentru noi scumpiri
