Această rețetă de paste tagliatelle cremoase cu sos de avocado și busuioc este ultra-rapidă, fresh și plină de aromă, ideală pentru un prânz sau o cină gata în doar 15 minute. Sosul cremos de avocado înlocuiește perfect smântâna, oferind o textură fină și grăsimi sănătoase.

Ingrediente pentru tagliatelle cu avocado

200 g de tagliatelle proaspete

1 avocado (bine copt)

10 g frunze de busuioc proaspăt

1 lime sau 1 lămâie

2 căței de usturoi

50 g roșii cherry

50 g parmezan ras

4 linguri ulei de măsline

Sare și piper (după gust).

Prepare pas cu pas

Pune o oală cu apă și sare la fiert. Când apa dă în clocot, adaugă tagliatellele proaspete și lasă-le să fiarbă conform instrucțiunilor de pe ambalaj (fiind proaspete, se vor fierbe foarte repede). În timp ce pastele fierb, ocupă-te de sos. Pune în blender miezul de la fructul de avocado, cățeii de usturoi, zeama stoarsă de la lime, uleiul de măsline și frunzele proaspete de busuioc. Mixează bine totul până când obții o pastă fină, omogenă și cremoasă. Scurge pastele fierte de apă și pune-le înapoi în oală sau într-un bol încăpător. Toarnă sosul verde de avocado direct peste pastele calde și amestecă ușor pentru a le acoperi uniform. Adaugă roșiile cherry (tăiate în jumătăți sau sferturi) și parmezanul ras. Potrivește gustul cu sare și piper proaspăt măcinat.

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Amestecă totul cu grijă și servește imediat

Iae dacă ești un iubitor de avocado, un superaliment, nu uita nici de alte rețete simple pe care le poți pregăti pentru mic dejun, prânz sau cină.

1. Guacamole în stil clasic mexican

Este probabil cel mai cunoscut mod de a prepara avocado, fiind un sos cremos ideal pentru nachos, tortilla sau ca garnitură pentru fripturi.

Ingrediente: 2 avocado coapte, sucul de la o jumătate de lămâie verde (lime), 1 roșie mică (tocată cubulețe), 1/2 ceapă roșie tocată mărunt, un praf de sare, opțional puțin coriandru proaspăt și ardei iute (jalapeño).

Preparare: Zdrobește miezul de avocado cu o furculiță într-un bol până devine o pastă (poate avea și bucățele mai mari, pentru textură). Adaugă imediat sucul de lime pentru a preveni oxidarea (înnegrirea). Încorporează ceapa, roșia, sarea și verdeața, apoi amestecă totul bine.

2. Avocado toast cu ou poșat

Un mic dejun modern, hrănitor și extrem de aspectuos, care îți oferă energie pentru întreaga dimineață.

Ingrediente: 1 avocado, 2 felii de pâine, 2 ouă, sare, piper, fulgi de ardei iute și puțin ulei de măsline.

Preparare: Prăjește feliile de pâine. Într-un bol mic, pasează miezul de avocado cu sare, piper și câțiva stropi de lămâie, apoi întinde pasta uniform pe feliile de pâine. Pregătește cele două ouă poșate sau ochiuri și așază-le deasupra stratului de avocado. Presară fulgi de chilli pentru un plus de gust.

3. Salată mediteraneană cu avocado și brânză feta

O salată proaspătă și plină de culoare, perfectă pentru un prânz ușor sau o cină rapidă.

Ingrediente: 1 avocado tăiat cubulețe, o mână de roșii cherry tăiate în jumătăți, 1 castravete feliat, 50g brânză feta fărâmițată, măsline negre sau kalamata, ulei de măsline, oțet balsamic sau suc de lămâie, sare și oregano uscat.

Preparare: Într-un bol încăpător, amestecă roșiile, castravetele și măslinele. Adaugă cubulețele de avocado chiar înainte de servire, pentru a-și păstra aspectul proaspăt. Stropește cu ulei de măsline și suc de lămâie, presară brânza feta și oregano, apoi amestecă totul cu grijă.

4. Smoothie cremos cu avocado și banană

Datorită texturii sale cremoase, avocado este un înlocuitor excelent pentru lactate în smoothie-uri, oferind o consistență fină și grăsimi sănătoase.