Cultivarea cartofilor este asociată de multe ori cu multă muncă: săpat, mușuroit, udat constant și mult spațiu ocupat în grădină. Un grădinar american devenit popular pe TikTok spune însă că există o metodă mult mai simplă, care poate produce recolte surprinzător de mari cu efort minim și consum redus de apă, potrivit backyardgardenlover.

James Prigioni, cunoscut pentru videoclipurile sale despre grădinărit, a prezentat recent sistemul pe care îl folosește pentru cultivarea cartofilor în straturi înălțate. Rezultatul, spune el: plante care pot produce chiar și 15-20 de cartofi fiecare, inclusiv tuberculi de dimensiuni mari.

Metoda care elimină mare parte din munca clasică

Prigioni începe primăvara devreme cu un strat înălțat îngust, de aproximativ 30 de centimetri lățime și 2,4 metri lungime.

În loc să sape adânc în sol, acesta așază cartofii pentru plantare direct la suprafața patului pregătit, la o distanță de aproximativ 15 centimetri între ei.

Unul dintre avantajele sistemului îngust este circulația mai bună a aerului, care poate reduce riscul apariției manei și al altor boli fungice frecvente la cultura cartofului.

Peste cartofi, grădinarul adaugă un amestec de pământ pregătit de el, apoi fertilizează și udă bine cultura.

La aproximativ 20 de zile după plantare apar primii lăstari.

Trucul care înlocuiește mușuroitul clasic

Pe măsură ce plantele cresc, Prigioni continuă să adauge straturi suplimentare de pământ peste ele.

Metoda elimină practic mușuroitul tradițional, procesul prin care pământul este ridicat constant în jurul plantelor de cartof.

În loc să sape și să refacă manual rândurile, grădinarul completează pur și simplu cu pământ ori de câte ori este nevoie.

Sistemul are și un avantaj important pentru consumul de apă: solul rămâne mai bine compactat în interiorul stratului înălțat și pierde mai greu umiditatea comparativ cu culturile clasice plantate direct în câmp.

Detaliul important care nu trebuie ignorat

Prigioni atrage atenția că tuberculii trebuie acoperiți permanent cu pământ sau mulci.

Dacă sunt expuși la lumină, cartofii încep să înverzească și pot dezvolta solanină, compus toxic care îi face improprii pentru consum.

Udarea se face doar atunci când este nevoie, iar sistemul cu strat înălțat reduce considerabil frecvența necesară comparativ cu metodele tradiționale.

Când se recoltează cartofii

Potrivit grădinarului, momentul în care plantele încep să înflorească este și semnalul că nu mai trebuie adăugat pământ suplimentar.

Recoltarea începe după uscarea și retragerea naturală a plantelor.

Pentru a simplifica procesul, acesta întinde o prelată lângă stratul înălțat și ridică pur și simplu pământul pentru a scoate cartofii.

Rezultatele prezentate în videoclip arată producții de aproximativ 15-20 de cartofi pentru fiecare plantă.

Cum recomandă depozitarea cartofilor

După recoltare, cartofii sunt depozitați în lăzi din lemn căptușite cu pânză de tip burlap, pentru a rezista mai multe luni.

Prigioni recomandă consumarea mai rapidă a cartofilor mici, deoarece aceștia se păstrează mai puțin decât tuberculii mari.