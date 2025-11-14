Deși par asemănătoare la gust, cu amendamentul că tradiționalii noștri cartofi sunt mai puțin dulci, diferențele nutriționale dintre cele trei alimente vegetale sunt importante. Nu există însă un învingător între ele, fiecare are plusuri și minusuri bune de știut.

În sezonul rece, cartofii , cartofii dulci și dovleacul devin trei dintre alimentele de bază, alături de leguminoase și de rădăcinoasele și legumele specifice iernii. Fie ca garnitură, fie ca ingredient principal în supe, mâncăruri scăzute sau preparate la cuptor, uneori în sosuri pentru paste sau chiar în compoziții pentru deserturi mai dietetice.

Potrivit datelor sintetizate de ziarul New York Times, cartofii sunt o sursă foarte bună de carbohidrați complecși, potasiu și vitamina C. Totodată, un „carburant” eficient și accesibil, care se digeră ușor și se pot preti în multe feluri și combinații.

Practic, cartofii sunt alimentul care merge cu orice: carne, brânzeturi, ouă, pește, leguminoase și legume de toate felurile. Este, de facto, regele versatilității: se fierbe, se coace, se prăjește, se transformă în piure, se gratinează, se adaugă în supe, aluaturi sau salate.

Totuși, conținutul său de fibre este moderat, mai ales dacă este consumat fără coajă, și la fel și cel de proteine.

Cartoful dulce, în ciuda gustului, are, paradoxal, un indice glicemic mic

Potrivit aceleiași surse, cartoful dulce, în schimb, se remarcă prin concentrația ridicată de beta-caroten, un precursor al vitaminei A, acesta fiind compusul care îi conferă culoarea intens portocalie. Beta carotenul ajută vederea, imunitatea și sănătatea pielii.

Totodată, cartoful american are un conținut mai mare de fibre decât cartoful comun. Și, paradoxal, deși e mai dulce, are un impact glicemic mai scăzut tocmai datorită concentrației mare de fibre. Ceea ce face din el o alegere mai bună din perspectiva evitării vârfurilor glicemice.

Cartoful dulce aduce o notă dulceagă plăcută în multe tipuri de preparate, precum supe sau supă cremă, mâncăruri scăzute în combinație cu alte legume. Sau gratinați în cuptor sau adăugați în compoziții pentru clătite sau alte deserturi care folosesc praf de copt, dat fiind că nu conține gluten.

Dovleacul, unul dintre cele mai recomandate alimente iarna

Dovleacul, considerat o legumă dens nutritivă, oferă din același tip de motiv calorii relativ puține, raportat la cantitatea de vitamine și minerale. În afară de cantitatea generoasă de fibre, porție generoasă de dovleac acoperă mai mult decât doza zilnică recomandată de vitamina A.

Prezența fibrelor face din dovleac un aliment în măsură să combată cu succes constipația, fiind recomandat în dietele ușoare, inclusiv în perioade de convalescență. De asemenea, este bogat în antioxidanți – carotenoizi, vitamina C, vitamina E – și în potasiu, ajutând la controlul tensiunii arteriale.

Deși adesea imaginarul gastronomic în cazul său este limitat la supă cremă sau plăcintă de dovleac, potențialul său este mult mai mare. Poate fi ingredientul de bază pentru sosuri de paste, risotto, tocănițe, gratinat la cuptor, singur sau cu alte legume, copt la air fryer, folosit în deserturi ușoare, cum este și focaccia cu piure de dovleac, sau chiar smoothie-uri. De asemenea, semințele sale, bogate în proteine și minerale, sunt exact „cireașa nutritivă” de pe tort.

În sinteză, fiecare dintre cele trei alimente predilecte iarna are avantaje și dezavantaje, nu este unul mai bun decât altul. La capitolul facilitate de preparare și aport rapid de energie câștigă detașat cartoful. Dacă preferăm un gust mai dulceag dar mai puține calorii și mai mulți antioxidanți și fibre, alegem cartoful american. Dacă însă vrem multe vitamine și fibre dar minim de calorii, învingător iese dovleacul.