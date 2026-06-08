Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat că legumele și fructele importate din Turcia și comercializate în supermarketuri drept produse românești reprezintă o practică neloială față de producătorii locali și o formă de inducere în eroare a consumatorilor.

Într-o intervenție la Digi24, oficialul a precizat că neregulile au fost descoperite în urma colaborării dintre Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Autoritatea Vamală Română și ANAF.

„Cred că sunt situații punctuale, iar faptul că le puteți prezenta dumneavoastră se datorează faptului că autoritățile își fac treaba. Le mulțumesc colegilor de la ANSVSA și Autoritatea Vamală pentru că dânșii au fost cei care au identificat această practică”, a declarat Tanczos Barna.

Controale la cooperativele care livrează către marile lanțuri comerciale

Ministrul interimar al Agriculturii a anunțat că vor fi efectuate verificări la cooperativele care furnizează produse către marile rețele de retail, pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

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„Noi o să mergem în control la acele cooperative care vin în marile lanțuri pentru a asigura în primul rând producătorii autohtoni că nu se mai repetă aceste practici și pentru a elimina acele cooperative paravan care sunt folosite de anumiți comercianți pentru a păcăli sau a încerca să păcălească consumatorii”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Tanczos Barna, statul investește anual sute de milioane de lei pentru sprijinirea fermierilor români, iar astfel de practici afectează atât producătorii locali, cât și încrederea consumatorilor.

„Statul român cheltuie sute de milioane de lei pentru a sprijini producătorii autohtoni de legume, pentru a-i ajuta să vină în piețe, pentru a-i ajuta să vină în marile lanțuri comerciale, și trebuie să eliminăm orice practică neloială, orice practică nelegală”, a spus vicepremierul.

Produsele nu depășeau limitele admise de pesticide

Tanczos Barna a subliniat că problema identificată nu a fost una legată de siguranța alimentară sau de depășirea limitelor de pesticide admise în Uniunea Europeană.

„Din informațiile pe care le dețin eu în momentul de față nu s-a pus problema depășirii limitelor permise în Uniunea Europeană. A fost o problemă de proveniență și de o încercare de a păcăli consumatorii, precum și de a face concurență neloială producătorilor români. Nu a fost o problemă de conținut de pesticide”, a precizat ministrul.

„Vor exista mereu comercianți care încearcă marea cu degetul”

Vicepremierul a amintit că și în trecut au existat încercări de introducere pe piața românească a unor produse din Turcia care nu respectau standardele impuse de autorități, însă controalele riguroase au determinat conformarea majorității producătorilor.

„Din păcate, tot timpul vor fi producători, vor fi comercianți care vor încerca marea cu degetul. Din păcate, tot timpul există comercianți neserioși sau care vin cu practici nelegale, neloiale, și tocmai de aceea autoritățile trebuie să-și facă treaba”, a declarat Tanczos Barna.

Acesta consideră că acțiunile comune desfășurate de ANSVSA, Autoritatea Vamală și ANAF au demonstrat eficiența colaborării instituționale și au permis identificarea loturilor de produse provenite din Turcia, care au fost ulterior comercializate ca produse românești.

Tanczos Barna cere o colaborare mai strânsă între ANSVSA și Ministerul Agriculturii

Ministrul interimar al Agriculturii a susținut că rezultatele obținute în acest caz arată necesitatea unei coordonări mai bune între ANSVSA și Ministerul Agriculturii.

„Autoritatea Sanitară Veterinară ar trebui să aibă o colaborare mai bună cu Ministerul Agriculturii. Tocmai de aceea avem o coordonare mai bună, acțiuni comune concertate și rezultate mai bune. Cred că și în viitor acest lucru trebuie luat în calcul”, a declarat vicepremierul.

Potrivit acestuia, investigația a demonstrat că produsele comercializate prin intermediul unor cooperative nu proveneau din fermele respective, iar verificările efectuate de autorități au confirmat originea acestora din Turcia, situație care a generat concurență neloială pe piața românească.