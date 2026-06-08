Credincioșii ortodocși au intrat luni, 8 iunie, în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul bisericesc de vară. Postul precede sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, celebrată anual pe 29 iunie, scrie Mediafax.

Durata acestui post diferă de la un an la altul, fiind stabilită în funcție de data Paștelui. În 2026, postul a început imediat după Duminica Tuturor Sfinților și se va încheia pe 28 iunie inclusiv, având o durată de aproximativ trei săptămâni.

Un post considerat mai ușor decât celelalte mari posturi

Comparativ cu Postul Paștelui sau Postul Crăciunului, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerat mai puțin aspru. Tipicul bisericesc permite mai multe zile cu dezlegare la pește, în special sâmbăta și duminica.

De asemenea, în anumite zile de marți și joi este permis consumul de untdelemn și vin, iar unele sărbători religioase din această perioadă aduc dezlegare și la pește.

Ce alimente sunt evitate în timpul postului

Pe durata postului, credincioșii care respectă rânduielile bisericești se abțin de la consumul de carne, ouă, lapte și produse lactate. Mesele sunt bazate pe legume, fructe, cereale, leguminoase și alte produse de origine vegetală, cu respectarea dezlegărilor prevăzute de calendar.

- articolul continuă mai jos -

Totuși, reprezentanții Bisericii subliniază că postul nu înseamnă doar restricții alimentare, ci și un exercițiu de disciplină spirituală.

Semnificația Postului Sfinților Apostoli

Tradiția acestui post datează din primele secole ale creștinismului și este legată de perioada care a urmat Pogorârii Sfântului Duh. Potrivit tradiției bisericești, apostolii se pregăteau prin rugăciune și înfrânare înainte de a porni la propovăduirea Evangheliei.

În prezent, credincioșii sunt îndemnați să acorde o atenție mai mare rugăciunii, participării la slujbe, faptelor de milostenie și relațiilor cu cei din jur.

Ce recomandă Biserica în această perioadă

Pe lângă restricțiile alimentare, Biserica recomandă evitarea petrecerilor și a manifestărilor considerate incompatibile cu perioada de post. De asemenea, în această perioadă nu se oficiază cununii religioase.

Credincioșii sunt încurajați să evite conflictele, vorbele jignitoare și judecarea aproapelui, accentul fiind pus pe răbdare, iertare și compasiune.

Postul se va încheia pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți de Biserica Ortodoxă pe 29 iunie.