Tortul Diplomat este unul dintre cele mai iubite deserturi din bucătăria românească: este răcoros, cremos și perfect pentru ocaziile speciale în care vrei să servești mulți invitați. Pentru că astăzi este Duminica Rusaliilor și familia și prietenii vin la masă, am vrut și eu un astfel de tort pentru desert.

N-am reușit să-l fac eu, dar am rugat o prietenă care are o micuță cofetărie să prepare unul, cu fructe de sezon, blaturi de pandișpan și îmbrăcat în frișcă. Și i-am cerut și rețeta pentru voi.

Varianta dreptunghiulară pe care a ales-o este extrem de practică pentru că se porționează ușor și oferă o suprafață generoasă pentru un decor spectaculos cu fructe.

Iată cum poți pregăti un tort diplomat spectaculos.

Blatul de pandișpan

Ingrediente:

6 ouă mari (la temperatura camerei)

200 g zahăr

200 g făină albă superioară

1 praf de sare

6 linguri de ulei de floarea soarelui

Esență de vanilie

O linguriță de praf de copt.

Preparare:

Separă albușurile de gălbenușuri. Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează tava cu hârtie de copt. Mixează albușurile cu praful de sare până devin spumă rigidă. Adaugă zahărul treptat și mixează continuu până obții o bezea lucioasă, în care zahărul s-a dizolvat complet. Freacă gălbenușurile cu uleiul și esența de vanilie, apoi toarnă-le peste bezea. Încorporează-le cu o spatulă, folosind mișcări lejere, de jos în sus. Cerne făina și praful de copt peste compoziție. Încorporează-o la fel de ușor, cu spatula, având grijă să nu scoți aerul din albușuri. Toarnă aluatul în tavă, nivelează-l și coace-l timp de 20-25 de minute. Fă testul cu scobitoarea. Lasă blatul să se răcească complet, apoi taie-l pe orizontală în trei foi egale.

Crema Diplomat

Aceasta este o cremă fină pe bază de sos englezesc (cremă bavareză) expandată cu frișcă naturală.

Ingrediente:

5 ouă

200 g zahăr

30 g gelatină granulată sau foi

600 ml smântână pentru frișcă (bătută, dar nu foarte fermă)

Esență de vanilie

Un vârf de sare

500 g fructe pentru interiorul tortului (bine scurse): 1 conservă mică de ananas cuburi, 2-3 mandarine sau kiwi sau căpșuni proaspete de sezon.

Preparare pas cu pas:

Pune gelatina la înmuiat în 100 ml de apă rece timp de 10 minute. Într-o cratiță, bate ouăle cu zahărul și vanilia. Pune cratița pe baie de aburi deasupra unei crătiți cu apă care fierbe la foc foarte mic. Amestecă constant până când compoziția se îngroașă ușor și îmbracă lingura (ca un sos fluid). Sau dacă aveți un termometru, să ajungă la 75 de grade C. Atenție: nu trebuie să fiarbă, altfel oul se va coagula! Ia cratița de pe foc. Las-o să se răcească să fie caldă la 60 grade C, apoi adaugă gelatina hidratată și amestecă bine până se dizolvă complet. Lasă compoziția să se răcească până ajunge la temperatura camerei. Mestecă la intervale de 10 minute crema să nu se coaguleze prea mult. Când sosul s-a răcit, încorporează frișca bătută în 2-3 tranșe, cu mișcări ușoare de jos în sus. La final, adaugă fructele tăiate cubulețe și bine scurse de suc. Dacă vrei să aibă culoare de căpșuni, pune și câteva picături de colorant roșu.

Asamblarea tortului

Pentru o formă dreptunghiulară perfectă, este recomandat să montezi tortul într-un cadru metalic reglabil. Dacă nu ai îl montezi direct pe un platou.

Pune prima foaie de pandișpan la baza tăvii. O poți însiropa ușor cu sucul rămas de la conserva de ananas (nu exagera, crema este deja umedă). Toarnă jumătate din crema diplomat cu fructe peste blat și niveleaz-o uniform. Așază deasupra a doua foaie de pandișpan și presează ușor cu palmele pentru a elimina eventualele goluri de aer. Însiropează și acest blat foarte puțin. Pune și restul de cremă și nivelează. Așează și ultimul blat, pe care îl însiropezi puțin. Pune tortul la frigider pentru câteva ore (cel mai bine peste noapte), pentru ca gelatina să se fixeze perfect, iar blatul să tragă umiditatea din cremă.

Îmbrăcarea și decorarea tortului

După ce tortul s-a întărit bine, pune-l pe un platou dreptunghiular mare (sau desfă cadrul metalic).

Ingrediente pentru decor:

200 ml smântână pentru frișcă (rece, de la frigider)

2 linguri de zahăr pudră

Fructe proaspete și colorate: căpșuni, zmeură, mure, afine, felii de kiwi, boabe de struguri, feliuțe de portocală sau mango.

Opțional: Gelatină transparentă pentru decorul fructelor.

Decorare:

Mixează smântâna lichidă împreună cu zahărul pudră până obții o frișcă fermă și aerată. Cu ajutorul unei spatule, îmbracă uniform partea superioară și marginile tortului într-un strat generos de frișcă. Păstrează 3-4 linguri de frișcă, pune-le într-un poș cu dui în formă de stea și folosește-le pentru a crea o bordură elegantă pe marginile superioare și inferioare ale tortului. În interiorul bordurii de frișcă din partea de sus a tortului, așază fructele într-un mod artistic. Poți face rânduri diagonale colorate, un model geometric sau o explozie centrală de fructe de pădure. Pentru ca fructele tăiate (cum ar fi căpșunile sau kiwi) să nu se oxideze și să rămână strălucitoare, prepară un plic de gelatină de tort conform instrucțiunilor de pe ambalaj și pensulează-l cald peste fructe.

Lasă tortul încă o oră la frigider înainte de a-l tăia. Pentru felii perfecte, curăță lama cuțitului cu un șervet umed după fiecare tăietură.