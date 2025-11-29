Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking.

Nu știi ce să gătești?

Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 23-30 noiembrie. E un meniu orientat mai mult pe preparate de post sau din cele ovo-lacto-vegetariene, cu legume, ouă și lactate, brânzeturi ori cu pește pentru zilele de dezlegare.

Dacă simțiți nevoia unei gustări pe parcursul zilei, există opțiuni sănătoase precum o mână de nuci, alune, migdale sau fistic, câteva măsline, bastonașe de morcov cu puțin hummus, o bucățică de brânză. Dacă ne vom adapta mai mult stilul de alimentație către dieta mediteraneeană vom constata o îmbunătățire și a energiei și sănătății personale.

Lista de cumpărături pentru meniul întregii săptămâni

Fructe de sezon: struguri, prune, smochine, mere, pere, gutui

Fructe de import

Fructe uscate: nuci, alune, migdale, fistic, stafide, semințe, curmale, smochine.

Legume proaspete: salată verde, castraveți, mărar, pătrunjel, roșii, avocado, ceapă, ceapă verde, morcovi, rădăcină de țelină, păstârnac, ardei, ridichi, dovlecei, dovleac, ciuperci, vinete, sparanghel, broccoli, castraveți, conopidă, fenicul, mazăre, fasole verde, porumb, busuioc, rucola, valeriană.

Cartofi, cartofi dulci

Legume conservate: bulion, suc de roșii, linte

Ton în conservă

Piept pui

Ulei de măsline extravirgin și ulei de floarea soarelui

Lapte, iaurt grecesc, brânză, unt, parmezan, mozzarella

Pâine, fulgi de ovăz, făină

Paste, orez, mălai

Ouă

Măsline

Condimente, sare, piper, muștar.

Rețetele se găsesc pe g4food.ro.