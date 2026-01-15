După sărbători, la început de nou an, tindem să fim foarte critici cu noi și să nu ne mai placă multe lucruri atât la noi, cât și la contextul în care ne desfășurăm. Căutăm modalități de îmbunătățire, iar imaginea corporală este pe primul plan, de multe ori.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Nu tot ce vedem pe cântar după sărbători este grăsime, iar ritmul de scădere sănătos nu este același pentru toată lumea.

Ce reprezintă kilogramele în plus după sărbători?

În majoritatea cazurilor, surplusul de pe cântar este format din retenție de apă, glicogen (rezervele de carbohidrați), conținut intestinal crescut și foarte puțină grăsime propriu-zisă. Acum, sigur că fiecare știe ce excese a făcut. Atât aportul de mâncare, cât și caloriile din băuturi se adună și se raportează apoi la efortul fizic făcut.

Primele kilograme pot dispărea relativ repede, fără eforturi drastice, doar cu sporirea hidratării, cu renunțarea la a mai consuma cozonac și sarmale și cu ceva efort fizic.

Câte kilograme e normal să scazi în primele 1-2 săptămâni?

Pentru o persoană sănătoasă, 1–3 kg în primele 7–14 zile pot fi perfect normale. O mare parte reprezintă apă, nu grăsime.

Această scădere apare când revii la mese regulate, reduci sarea și zahărul, bei suficiente lichide, mănânci mai simplu, „mai ca vara” și nu „ca iarna”.

Nu este „slăbit rapid”, ci revenire la echilibru. Pentru tot ce înseamnă mai mult decât această cifră, deficitul caloric presupune eforturi reale, conștiente. Fie că vă întoarceți la scheme de mâncat folosite în trecut, fie că vă orientați către ceva nou, slăbitul va presupune clar o ieșire din confort.

Cât este un ritm sănătos de slăbire pe termen mai lung?

După această perioadă inițială:

0,5–1 kg pe săptămână este un ritm realist

pentru unele persoane, chiar 0,3–0,5 kg este optim

Un ritm prea rapid afectează masa musculară, crește stresul hormonal și este greu de menținut, întrucât presupune o stare de foame continuă.

Când ar trebui să ne îngrijoreze ritmul de slăbire?

Semnale de alarmă: oboseală extremă, amețeli, foame constantă, iritabilitate, pierdere rapidă, necontrolată, fără eforturi deosebite.

Slăbitul sănătos nu ar trebui să te facă să te simți rău tot timpul sau să nu poți mânca ceva oriunde mergi. Nu ar trebui să te împiedice să participi la o onomastică, în concediu sau la o invitație la masă în oraș.

Sfaturi ușor de aplicat după sărbători

Revino la mese simple și regulate

Trei mese pe zi, fără gustări haotice, sunt adesea suficiente. Fă-ți un plan scris de mese pe o săptămână, cumpără din magazin sau din piață ce ai nevoie și fă-ți un plan de gătit. O zi sau două de gătit pe săptămână sunt suficiente. Nu „tăia” mâncarea drastic

Reducerea extremă a caloriilor încetinește metabolismul, crește pofta de dulce și favorizează episoadele de exces alimentar atunci când trecem printr-un episod de oboseală, poftă sau pur și simplu avem nevoie de un boost din alimentație.

Fă un deficit caloric pe termen mai lung, decât unul drastic pe perioadă scurtă. E mai „uman” de dus așa procesul de slăbit. Hidratează-te corect

Apa ajută la eliminarea retenției, la digestie și la reglarea apetitului. Mișcare ușoară, zilnică

Mersul pe jos, 7.000–10.000 de pași pe zi, ajută la arderea grăsimilor, reduce stresul, susține slăbitul fără epuizare și ne ajută să ieșim din gândurile obsesive care ne dau târcoale de multe ori. Fără cântar zilnic sau după fiecare salată mâncată

Cântărirea excesivă crește anxietatea, distorsionează progresul real și te poate duce cu gândul că e ceva în neregulă cu tine pentru că nu slăbești mai repede sau mult după un fel de mâncare dietetic. Știu că ziua trece greu atunci când vrei să slăbești, dar slăbitul nu se întâmplă „la foc automat”.

Este posibil ca cifra de pe cântar să scadă atunci când nu mănânci foarte dietetic și, într-o zi în care „faci foamea”, să rămână constantă. Nu uita că greutatea totală nu înseamnă doar grăsime. Apa și conținutul intestinal sunt și ele două variabile importante care influențează cifra de pe cântar.

O dată pe săptămână să te cântărești este suficient.

După sărbători nu trebuie să „recuperezi” nimic, nu trebuie să slăbești rapid, nu trebuie să te compari cu nimeni din jur.

Corpul știe să revină la echilibru atunci când primește organizare, primește suficientă mâncare, primește răbdare și este supus la acțiuni blânde.