Comisia Europeană a atins o etapă importantă în ceea ce privește protejarea patrimoniului european al produselor alimentare și băuturilor. Odată cu înscrierea a 13 noi produse în registru astăzi, UE protejează oficial peste 3.700 de indicații geografice (IG) și continuă să fie lider la nivel mondial în protejarea tradițiilor, promovarea sustenabilității și recompensarea excelenței.

Noile IG includ produse din România, Finlanda, Franța, Italia, Spania și Suedia

IG-urile conservă patrimoniul alimentar și al băuturilor din Europa și promovează produse de calitate atât în UE, cât și dincolo de granițele acesteia. Ele protejează denumirile produselor profund ancorate în regiunile lor de origine, asigurând consumatorii că pot avea încredere în proveniența, calitatea și metodele tradiționale de producție. Acestea se aplică unei game largi de produse agricole, produse alimentare, vinuri și băuturi spirtoase produse în diferite regiuni.

Sistemul de indicații geografice al UE include denumirea de origine protejată (DOP), indicația geografică protejată (IGP) și indicațiile geografice. Noile înscrieri de astăzi consolidează și mai mult un sistem care generează vânzări anuale de peste 75 de miliarde de euro și susține sute de mii de locuri de muncă în comunitățile rurale.

În cazul României, Comisia Europeană a decis înscrierea denumirii „Babic de Buzău” în registrul Uniunii de indicații geografice, după ce procedura de evaluare a fost finalizată, fără ca împotriva cererii depuse de România să fie formulate opoziții.

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IG-urile reprezintă aproximativ 15 % din exporturile agroalimentare ale UE

Regulamentul actualizat al UE privind indicațiile geografice, care a intrat în vigoare în mai 2024, a făcut procesul de înregistrare mai rapid și mai accesibil, consolidând totodată protecția împotriva utilizării abuzive. Un nou ghid pas cu pas privind indicațiile geografice îi ajută acum pe producători să parcurgă procesul de depunere a cererii.

Toate amănuntele pe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601253 & https://agriculture.ec.europa.eu/media/news/protecting-local-food-and-drinks-2026-06-11_en.