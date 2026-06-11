Ce poate realiza un student după patru ani de studiu într-un domeniu care influențează direct sănătatea, sustenabilitatea și alimentația societății moderne? Răspunsul la această întrebare a fost oferit într-un mod cât se poate de palpabil și savuros în cadrul celei de-a XI-a ediții a FIA StudentFest 2026.

Evenimentul, devenit deja un etalon al excelenței academice și al inovării în vestul țării, a fost organizat de Facultatea de Inginerie Alimentară (FIA) din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara și a găzduit, la Centrul Expozițional AGORA, o comunitate efervescentă de 212 participanți: studenți, elevi, cercetători și lideri din industria alimentară, se arată într-un comunicat trimis redacției G4Food..

De la lucrarea de diplomă, direct în farfuriile consumatorilor

Ediția din acest an a scos la lumină 64 de produse alimentare originale, create de studenții din anul IV ca parte integrantă a lucrărilor lor de licență. Proiectele nu au fost simple exerciții teoretice, ci rezultatul unor luni intense de cercetare în laborator, experimentare și validare tehnologică. Fiecare preparat a reflectat megatendințele care transformă industria globală: dezvoltarea alimentelor funcționale, nutriția personalizată, sustenabilitatea resurselor și reinterpretarea patrimoniului gastronomic.

- articolul continuă mai jos -

Cea mai clară dovadă a succesului și a utilității practice a acestor concepte a fost selecția realizată pe loc de Chef Paul Sebastian pentru meniul cantinei universitare. În urma unei evaluări riguroase, trei produse create de studenți vor fi introduse oficial în oferta cantinei:

Zemeurina și Elixir Red Rush, băuturi inovatoare și revigorante;

Brioșele cu bacon, cheddar și ceapă caramelizată, o gustare consistentă și modernă.

Acestor delicatese li se va alătura și VegiBurger, un preparat vegetal de ultimă generație, rezultat din parteneriatul de cercetare dintre Facultatea de Inginerie Alimentară și compania PRONAT, proiect finanțat prin renumitul program european EIT Food.

Marii câștigători ai competiției FIA 2026

Concursul dedicat studenților s-a disputat pe trei paliere strategice, punând în valoare adaptabilitatea tinerilor ingineri la cerințele unei piețe diverse:

Secțiunea Produs Tradițional: Premiul I a fost adjudecat de studenta Gligor Denisa-Maria-Delia pentru „Pastramă ciobănească de Săcărâmb”. Proiectul a impresionat juriul prin modul în care a valorificat rețetele străvechi, adaptându-le tehnic pentru standardele și gusturile consumatorului contemporan. Secțiunea Produs Inovativ de Origine Vegetală: Locul I i-a revenit studentei Tazma Antonia-Mara pentru „PKU Tropic Bite”. Acest produs a fost dezvoltat special pentru a răspunde unor nevoi nutriționale stricte și specifice, fiind un exemplu excelent de aliment funcțional și personalizat. Secțiunea Produs Inovativ de Origine Animală: Cea mai înaltă distincție a fost obținută de Andrei Petruța-Elisabeta cu produsul „Velvet Marrow”, o creație avangardistă care a demonstrat un nivel înalt de complexitate și stăpânire a tehnologiilor moderne de procesare.

Mentorat între generații și conectare cu mediul de afaceri

FIA StudentFest 2026 a excelat și la capitolul educațional și de orientare în carieră. O secțiune specială a fost dedicată viitorilor candidați: 34 de elevi din liceele partenere au venit să își prezinte propriile idei culinare. Într-un exercițiu admirabil de leadership și mentorat, produsele liceenilor au fost evaluate chiar de studenții facultății, facilitând un transfer valoros de experiență între generații.

De asemenea, puntea către piața muncii a fost asigurată de prezența a 23 de reprezentanți ai mediului economic. Aceștia au activat ca jurați și invitați, oferind tinerilor inventatori un feedback extrem de aplicat din perspectiva industriei și transformând evenimentul într-o adevărată platformă de recrutare.

O generație pregătită să schimbe lumea

„FIA StudentFest nu este doar o competiție de produse alimentare. Este momentul în care vedem cum pasiunea, creativitatea și cunoștințele dobândite de studenții noștri se transformă în produse reale și soluții pentru industrie. Cea mai mare realizare a unui student nu este produsul pe care îl prezintă astăzi, ci faptul că a învățat să transforme o idee într-o soluție pentru societate și pentru industrie. Astăzi celebrăm o generație de tineri care va contribui la modelarea modului în care alimentele vor fi dezvoltate, procesate și consumate în următorii ani și decenii”, a declarat Prof. dr. ing. Călin JIANU, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din Timișoara.

Prin această ediție de răsunet, FIA Timișoara nu doar că și-a reconfirmat statutul de pol de inovare, dar a lansat și o invitație deschisă către viitorii absolvenți de liceu: aceea de a păși într-un univers dinamic, unde știința de vârf, creativitatea și tehnologia se unesc pentru a construi un sistem alimentar mai sigur, mai sănătos și mai sustenabil pentru generațiile ce vin.