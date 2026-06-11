Decizia Camerei Deputaților de a prelungi plafonarea prețurilor la alimentele de bază a stârnit un val puternic de reacții negative în sectorul comercial. Deși măsura este prezentată politic drept o formă de sprijin pentru populație, reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și ai Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) avertizează că modificările de ultim moment vor avea un efect invers: vor perturba grav lanțul alimentar și vor lăsa consumatorii vulnerabili și mai expuși în fața inflației, anunță Mediafax.

Mărul discordiei îl reprezintă modificarea substanțială a ordonanței (OUG 22/2026 și OUG 67/2023), prin care procesatorii au fost complet eliminați din schema de restricții, obligația de limitare a marjei de profit la maximum 20% rămânând valabilă exclusiv pentru importatori, distribuitori și retaileri.

Privilegii în lanțul de aprovizionare

Deși proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților, ca for decizional, cu un vot aproape unanim (292 de voturi pentru și doar unul împotrivă), comercianții reclamă dur modul netransparent în care noile prevederi au fost redactate de Comisia de Agricultură. Formularea finală, total diferită de varianta aprobată inițial de Senat, a fost adoptată în cadrul unor ședințe cu acces selectiv, unde operatorii economici direct afectați nu au fost nici anunțați, nici invitați la dezbateri.

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Consecințele acestei abordări selective sunt majore. Prin exceptarea procesatorilor de la constrângerile legale, statul creează artificial avantaje concurențiale și regimuri preferențiale. Entitățile scutite de plafonare vor avea libertatea deplină de a-și stabili orice marjă de profit consideră necesară, fapt ce anulează practic scopul declarat al legii: combaterea creșterii excesive a prețurilor.

„Consumatorii vulnerabili pot deveni și mai vulnerabili”

Dincolo de dezechilibrele de pe piață, asociațiile de comercianți atrag atenția că textul legii nu oferă nicio protecție reală pentru cetățenii cu venituri mici. Din contră, mecanismul gândit pentru tichetele de masă ascunde o capcană uriașă:

Plafonul de 2% pentru tichete: Comisionul de maximum 2% impus emitenților de tichete de masă se va aplica strict pentru produsele cu preț plafonat aflate în anexa legii.

Risc de scumpiri la restul produselor: Pentru absolut toate celelalte produse de la raft, marii emitenți de tichete vor putea mări comisioanele oricând, la discreție. Această taxare suplimentară va fi absorbită tot de comercianți sau transferată în prețul final al celorlalte bunuri, penalizându-i exact pe cei pe care legea susține că îi protejează.

Un mediu economic deja sufocat de inflație

Această intervenție legislativă bruscă vine într-un moment extrem de sensibil pentru economia românească. Sectorul de retail se confruntă deja cu o scădere dramatică a consumului, pe fondul unei inflații persistente de două cifre. În plus, costurile cu materia primă, energia și logistica rămân la niveluri ridicate, fiind puternic instabile din cauza contextului geopolitic internațional.

Retailerii concluzionează că abordarea unidirecțională și restrictivă a statului riscă să blocheze funcționarea normală a aprovizionării cu alimente, transformând o intenție de protecție socială într-o povară economică generalizată.

Actul normativ se află în perioada celor trei zile legale pentru controlul de constituționalitate. Dacă nu va fi contestat la Curtea Constituțională, proiectul va fi trimis la Palatul Cotroceni. Președintele are opțiunea fie de a-l promulga (caz în care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial), fie de a-l retrimite în Parlament pentru reexaminare sau de a sesiza CCR înainte de promulgare.