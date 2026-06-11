Pentru mulți turiști, o destinație este memorabilă nu doar pentru peisaje sau obiective, ci și pentru gusturile descoperite la masă. În lista „Best of the World 2026”, National Geographic a selectat 15 destinații care se remarcă prin gastronomia lor, de la insula grecească Creta și cultura cafelei din Vietnam până la bucătăria peranakan din Singapore sau tradițiile culinare din Minnesota. Iată locurile care au atras atenția editorilor publicației și motivele pentru care merită puse pe lista de călătorii.

Selecția din acest an reunește destinații foarte diferite, de la insule și regiuni viticole până la orașe care își redescoperă tradițiile culinare sau comunități care încearcă să păstreze preparate aflate în pericol de dispariție. Lista pune accent atât pe mâncarea locală și ingredientele specifice fiecărei regiuni, cât și pe experiențele care îi ajută pe călători să înțeleagă mai bine cultura și istoria locului prin gastronomie.

1. Creta, Grecia

De ce acum: Insula a primit distincția de Regiune Europeană a Gastronomiei și este considerată de mulți specialiști drept una dintre sursele de inspirație pentru dieta mediteraneană.

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Ce o face specială: Bucătăria bazată pe ulei de măsline extravirgin, fructe și legume de sezon, leguminoase și cereale integrale. Printre produsele emblematice se numără mierea de cimbru, brânza graviera și băutura tradițională raki.

Experiențe recomandate: Taverna Chrisostomos din Chania, restaurantul modern Periplous și restaurantul Ntounias din satul Drakona, unde preparatele sunt gătite la foc deschis.

2. Kelowna, Columbia Britanică, Canada

De ce acum: A devenit primul oraș din Canada desemnat UNESCO Creative City of Gastronomy.

Ce o face specială: Regiunea este cunoscută pentru podgorii, livezi și producători locali, fiind una dintre cele mai importante zone viticole ale Canadei.

Experiențe recomandate: Degustări la Volcanic Hills, Little Straw Vineyards, Quails’ Gate Estate Winery și Mission Hill Family Estate.

3. Oʻahu, Kauaʻi și Maui, Hawaii

De ce acum: Micile restaurante specializate în saimin, supa tradițională cu tăiței din Hawaii, dispar treptat.

Ce o face specială: Saimin este considerată una dintre cele mai reprezentative mâncăruri ale culturii hawaiene, influențată de comunitățile japoneze și chineze.

Experiențe recomandate: Palace Saimin, Hamura Saimin și Sam Sato’s.

4. Buôn Ma Thuột, Vietnam

De ce acum: Regiunea devine tot mai importantă pe piața mondială a cafelei.

Ce o face specială: Este capitala cafelei robusta din Vietnam, țară care ocupă locul al doilea în lume la producția de cafea.

Experiențe recomandate: World Coffee Museum, Trung Nguyen Coffee Village și Aerococo Specialty Coffee Farm.

5. Cehia

De ce acum: Noul Ghid Michelin pentru Cehia scoate în evidență o renaștere culinară la nivel național.

Ce o face specială: Bucătarii contemporani reinterpretează preparatele tradiționale cehe folosind ingrediente locale și tehnici moderne.

Experiențe recomandate: Papilio, Entrée, Long Story Short Eatery, La Villa și Essens.

6. Lucknow, India

De ce acum: A fost desemnat UNESCO Creative City of Gastronomy.

Ce o face specială: Gastronomia locală îmbină influențe persane și indiene, cu preparate gătite lent și puternic aromate.

Preparatele emblematice: Galouti kebab, Awadhi biryani, nahari și sheermal.

7. Nordul Columbiei

De ce acum: O nouă generație de bucătari promovează ingredientele și tradițiile culinare ale regiunii caraibiene.

Ce o face specială: Influențe indigene, africane, spaniole și arabe.

Experiențe recomandate: Restaurantele Celele, El Curato și festivalul gastronomic Sabor Barranquilla.

8. Călătorii gastronomice cu trenul

De ce acum: Trenurile turistice de lux investesc tot mai mult în experiențe culinare.

Ce o face specială: Meniurile sunt create de chefi celebri și inspirate din regiunile traversate.

Trenuri recomandate:

La Dolce Vita Orient Express (Italia)

Britannic Explorer (Marea Britanie)

Royal Scotsman (Scoția)

Maharajas Express (India)

Andean Explorer (Peru)

9. Sudul Tasmaniei, Australia

De ce acum: Există un interes tot mai mare pentru ingredientele și tradițiile culinare ale populațiilor aborigene.

Ce o face specială: Ingrediente locale precum abalone, stridii native, fructe de coastă și plante sălbatice.

Experiențe recomandate: Farm Gate Market, The Agrarian Kitchen, Oirthir și Lumachelle.

10. Singapore

De ce acum: Cultura peranakan primește tot mai multă atenție prin expoziții, evenimente și inițiative culturale.

Ce o face specială: Bucătăria peranakan combină influențe chineze, malaeziene și indoneziene.

Preparate reprezentative:

ayam buah keluak

babi pongteh

ngoh hiang

Nyonya ayam

11. Somerset, Anglia

De ce acum: Noi hoteluri și restaurante aduc în atenție una dintre cele mai importante regiuni agricole ale Marii Britanii.

Ce o face specială: Este patria cidrului englezesc și a brânzei cheddar.

Experiențe recomandate: Thatchers, Burrow Hill Cider, Westcombe Dairy și The Newt.

12. Sonora, Mexic

De ce acum: Bacanora, o băutură tradițională pe bază de agave, câștigă popularitate la nivel internațional.

Ce o face specială: Distilatul are o istorie de peste două secole și a fost interzis timp de aproape 80 de ani.

Experiențe recomandate: Ruta del Bacanora și Muzeul Bacanora.

13. Bozcaada, Turcia

De ce acum: Insula sărbătorește cea de-a zecea ediție a festivalului său de jazz.

Ce o face specială: Gastronomie egeeană, vinuri locale și influențe grecești și turcești.

Specialități locale: Sardine în frunze de viță-de-vie, gem de roșii și migdale și vinuri din soiurile Karalahna și Çavuş.

14. Minneapolis, SUA

De ce acum: Orașul atrage atenția prin diversitatea sa culinară și prin redescoperirea tradițiilor indigene.

Ce o face specială: Bucătării inspirate din culturile Dakota, Anishinaabe, Hmong, somaleză și mexicană.

Experiențe recomandate: Owamni (Indígena), Vinai, Diane’s Place și Oro by Nixta.

15. Cape Town, Africa de Sud

De ce acum: Tot mai multe restaurante readuc în prim-plan preparatele tradiționale sud-africane.

Ce o face specială: Conceptul de „soul food” sud-african și mesele împărțite în familie.

Preparate reprezentative:

seven colours plate (farfuria în șapte culori)

umleqwa

bobotie

gatsby

Experiențe recomandate: Seven Colours Eatery, Faeeza’s Home Kitchen și Gold Restaurant.