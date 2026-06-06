O dietă bazată pe alimente integrale de origine vegetală poate contribui la pierderea semnificativă în greutate în cazul bărbaților cu cancer de prostată care urmează tratament hormonal și se confruntă cu suprapondere sau obezitate. Concluzia aparține unui studiu prezentat la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO), desfășurată la Chicago, notează publicația Healio.

Cercetătorii au constatat că participanții care au urmat acest regim alimentar au pierdut, în medie, cu aproape 4 kilograme mai mult decât cei care au beneficiat doar de consiliere nutrițională. În plus, au fost observate îmbunătățiri semnificative ale indicelui de masă corporală, masei corporale totale și masei adipoase.

Legătura dintre obezitate și evoluția cancerului de prostată

Potrivit lui David M. Nanus, coordonatorul cercetării și medic oncolog la Weill Cornell Medicine, există dovezi solide care arată că excesul ponderal influențează negativ evoluția cancerului de prostată.

„Există o relație puternică și de lungă durată între obezitate și cancerul de prostată. Bărbații supraponderali sau obezi diagnosticați cu această afecțiune au, în general, rezultate mai slabe”, a explicat specialistul.

Tratamentul hormonal utilizat frecvent în cancerul de prostată, cunoscut sub numele de terapie de deprivare androgenică, poate provoca creștere în greutate, rezistență la insulină și poate crește riscul de boli cardiovasculare și diabet.

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Ce presupune alimentația pe bază de alimente vegetale integrale

Spre deosebire de o dietă vegetariană obișnuită, care poate include produse ultraprocesate, dieta analizată în studiu pune accent pe alimente cât mai puțin procesate: cereale integrale, fructe, legume și leguminoase.

Regimul exclude carnea, peștele, ouăle și produsele lactate. Un rol important îl au fasolea, lintea, năutul și legumele crucifere, precum broccoli, conopida sau varza.

Participanții au continuat să slăbească și după încheierea livrării meselor

La studiu au participat 60 de bărbați cu vârsta mediană de 73 de ani și un indice de masă corporală de cel puțin 27 kg/mp. Jumătate dintre ei au urmat programul alimentar bazat pe plante, iar ceilalți au beneficiat doar de consiliere din partea unui dietetician.

Participanții din grupul care a urmat dieta au primit inițial mese pregătite și livrate la domiciliu, apoi au fost instruiți să își pregătească singuri mesele, cu sprijinul unor sesiuni de coaching nutrițional.

După șase luni, bărbații din grupul de intervenție au pierdut în medie 6,1 kilograme, comparativ cu 2,5 kilograme în grupul de control. Cercetătorii subliniază că pierderea în greutate a continuat chiar și după încheierea perioadei în care mesele erau furnizate participanților.

Reducerea grăsimii corporale, principalul beneficiu observat

Analizele au arătat că participanții care au urmat dieta vegetală integrală au înregistrat o reducere mai mare a indicelui de masă corporală și a masei adipoase. Deși în prima lună s-a observat și o pierdere a masei musculare, diferența nu a mai fost semnificativă la finalul celor șase luni. În schimb, reducerea grăsimii corporale s-a menținut și a fost considerabil mai mare decât în grupul de control.

Autorii studiului intenționează să analizeze în continuare efectele acestui tip de alimentație asupra inflamației, metabolismului și microbiotei intestinale, pentru a înțelege mai bine mecanismele prin care dieta poate influența sănătatea pacienților cu cancer de prostată.