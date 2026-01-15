Mulți oameni nu își pot începe ziua fără o cafea. Pentru unii, este primul gest după trezire, notează lavanguardia.com. Băutura a devenit un ritual zilnic și o sursă rapidă de energie, iar expresia „fără cafea nu sunt om” a intrat deja în limbajul comun. Totuși, pentru cei care au probleme digestive, anxietate sau sensibilitate la cofeină, cafeaua poate provoca disconfort. Există însă alternative care oferă energie fără aceleași efecte secundare.

Iată șapte băuturi care pot înlocui cafeaua și pot ajuta organismul să pornească ziua în forță.

Ceai verde

Ceaiul verde este cunoscut pentru efectele sale benefice asupra digestiei și pentru reducerea balonării. Este recomandat după mese, dar și dimineața pe stomacul gol. În acest caz, poate stimula metabolismul și poate ajuta la arderea grăsimilor. De asemenea, combate retenția de lichide și oferă un impuls de energie mai blând, dar mai constant decât cafeaua. În plus, proprietățile sale antibacteriene pot contribui la prevenirea cariilor.

Ghimbir cu lămâie și miere

Această combinație este un stimulent natural pentru organism. Consumată dimineața, activează metabolismul și întărește sistemul imunitar. Lămâia este bogată în vitamina C, iar ghimbirul și mierea au proprietăți antibacteriene. Băutura ajută și la digestie și poate reduce senzația de greață. Specialiștii spun că ghimbirul este util inclusiv în cazul sarcinii sau al tratamentelor de chimioterapie. Amestecul ajută și la detoxifierea organismului și poate îmbunătăți starea de spirit.

Cafea de cicoare

Cafeaua de cicoare nu conține cafeină. Provine din rădăcina unei plante erbacee originare din Europa. Rădăcina este prăjită și măcinată, apoi dizolvată în apă fierbinte, rezultând o băutură cu gust apropiat de cafea. Cicoarea este bogată în antioxidanți, precum vitamina C, și contribuie la întărirea sistemului imunitar datorită conținutului de provitamina A. De asemenea, ajută la detoxifierea organismului și este benefică pentru piele și păr.

Ceai matcha

Ceaiul matcha este una dintre cele mai populare alternative la cafea. Consumată dimineața, oferă energie fizică și mentală. Matcha conține cofeină, dar și L-teanină, un aminoacid care favorizează concentrarea și relaxarea. Din acest motiv, energia este mai stabilă și nu produce nervozitate. Ceaiul stimulează metabolismul și poate ajuta la pierderea în greutate. De asemenea, sprijină funcția hepatică. Pentru a păstra nutrienții, este recomandat să fie preparat cu apă călduță, nu fierbinte.

Infuzie de rooibos

Rooibos este adesea numit greșit ceai roșu, dar este o infuzie fără teină. Are un gust dulce și delicat, fără amăreală. Nu provoacă alergii și este sigur pentru persoanele sensibile. Rooibos este folosit și pentru problemele de piele, precum acneea sau arsurile. Are efect relaxant și este potrivit inclusiv pentru copii. De asemenea, are proprietăți antispastice și poate calma crampele sau colicile.

Cafea din ciuperci

Cafeaua din ciuperci este un amestec de cafea tradițională și pulberi din ciuperci cu proprietăți medicinale. Acestea conțin adaptogeni care pot reduce efectele stresului, anxietății și oboselii. Gustul este similar cu cel al cafelei obișnuite, cu note de nucă și tonuri pământii și nu are aroma de ciuperci. Efectul stimulant este mai blând decât cel al cafelei clasice.

Smoothie-uri de fructe

Smoothie-urile oferă energie naturală, vitamine și minerale. Sunt o modalitate rapidă de a furniza nutrienți esențiali organismului. Pot activa metabolismul de la primele ore ale dimineții, dacă sunt preparate din ingrediente naturale și fără adaos de zahăr. Aceste băuturi pot menține senzația de sațietate până la prânz și pot reduce gustările inutile. Sunt ușor de digerat și blânde cu stomacul. Adăugarea de lapte vegetal sau iaurt poate prelungi efectul de sațietate și sprijini masa musculară.

Aceste alternative arată că energia de dimineață nu trebuie să vină neapărat din cafea. Pentru mulți, o schimbare de rutină poate aduce beneficii pe termen lung.