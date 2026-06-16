Ce putem face astăzi pentru a avea un creier sănătos și activ peste 20 de ani? Reducerea stresului, somnul de calitate, socializarea și o alimentație echilibrată se numără printre cele mai importante recomandări ale profesorului Alexandru-Vladimir Ciurea. Într-un interviu acordat G4Food, renumitul neurochirurg a vorbit despre obiceiurile care susțin sănătatea creierului, rolul alimentației în longevitate și efectele pe care ecranele le au asupra funcțiilor cognitive.

L-am întâlnit pe Prof. Dr. Alexandru-Vladimir Ciurea în cadrul conferinței de presă care a precedat Brain Event & NEUROS 2026, eveniment dedicat sănătății creierului, longevității și celor mai noi descoperiri din domeniul neuroștiințelor.

Cele trei lucruri care protejează creierul

Întrebat care sunt cele mai importante lucruri care ne pot ajuta să ne menținem creierul sănătos și să ne apropiem de longevitatea observată în așa-numitele „zone albastre” ale lumii, profesorul Ciurea a explicat că nu există o rețetă miraculoasă, însă câteva direcții sunt esențiale.

„Este o întrebare foarte interesantă, foarte greu de răspuns, pentru că este greu să găsești trei lucruri care să fie un fel de panaceu sau o piatră filozofală.

Primul este ieșirea din stres. Toate posibilitățile ca să nu mai fii stresat. Să pui pixul în jos, să ieși afară, să rupi activitatea de multitasking, să rupi această activitate dură, zilnică, să nu mai sari de la o problemă la alta și să le faci în ordine. Atunci și creierul se adaptează și te ajută foarte mult”, a declarat neurochirurgul pentru G4Food.

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Potrivit acestuia, ritmul alert al vieții moderne și tendința de a face mai multe lucruri simultan reprezintă o sursă importantă de suprasolicitare pentru creier.

Somnul, momentul în care creierul se repară

Al doilea element esențial pentru sănătatea cerebrală este somnul, un aspect pe care mulți oameni îl neglijează.

„Un alt lucru care se neglijează în momentul de față, nu doar în România, ci în întreaga lume, este somnul. S-a dovedit că în timpul somnului se refac legăturile nervoase.

Dacă noi dăm mâna acum și ne spunem bună ziua, în timpul somnului această legătură se întărește, se organizează și două creiere judecă apoi cu totul altfel, mult mai bine. Performanța cerebrală crește enorm”, explică profesorul Ciurea.

Specialiștii în neuroștiințe vorbesc tot mai des despre rolul somnului în consolidarea memoriei, în procesarea informațiilor și în eliminarea produșilor reziduali acumulați la nivel cerebral pe parcursul zilei.

Socializarea, un exercițiu pentru creier

Al treilea ingredient al longevității este unul surprinzător de simplu: relația cu ceilalți oameni.

„M-am gândit că al treilea lucru este socializarea. Este foarte importantă. Schimbul de informație, apropierea, discuția, empatia, privirea, gândirea. Toate acestea contează enorm pentru funcționarea creierului”, spune medicul.

Numeroase studii au asociat izolarea socială cu un risc mai mare de declin cognitiv și de apariție a tulburărilor neurodegenerative la vârste înaintate.

Ce alimente recomandă Vladimir Ciurea pentru sănătatea creierului

Profesorul Ciurea consideră că ceea ce punem în farfurie are un impact direct asupra sănătății creierului.

„Alimentația joacă un rol total în longevitate. Există o longevitate a întregului organism, dar și una a creierului. Ce mănâncă creierul? Este o întrebare formidabilă.

Proteinele și acizii grași nesaturați stau la baza funcționării creierului. Unde îi găsim? În peștele gras, în special în peștele oceanic. Aceste grăsimi ne ajută foarte mult”, a explicat acesta.

Neurochirurgul recomandă și anumite surse de proteine slabe.

„Dintre tipurile de carne, carnea de curcan este foarte bună, cu puține calorii. Apoi ajută toate legumele, fructele și tot ceea ce este verde.”

Printre alimentele menționate de profesor se numără și avocado, promovat frecvent în literatura de specialitate pentru conținutul său de grăsimi sănătoase.

„Americanii folosesc foarte mult avocado pentru dezvoltarea cerebrală”, a spus acesta.

Usturoiul, alimentul pe care îl consideră „minunat”

Dintre toate alimentele menționate, unul ocupă un loc aparte în recomandările profesorului Ciurea: usturoiul.

„Noi avem un lucru folosit de mii de ani și care se numește usturoi. Usturoiul este un aliment minunat. Este antioxidant, stimulează organismul, contribuie la combaterea radicalilor liberi și are foarte multe beneficii pentru sănătate.”

Potrivit medicului, usturoiul rămâne unul dintre cele mai valoroase alimente din dieta tradițională.

„Ecranele ne strică creierul”

Întrebat dacă telefoanele, tabletele și celelalte dispozitive digitale afectează sănătatea creierului, răspunsul profesorului a fost categoric.

„Total. Îl fac dependent. Există lumina albastră a ecranului. Nu mai știi când ai început și unde te oprești. Fie că este vorba despre telefon, tabletă sau televizor, pierzi timpul și continui să pierzi timpul.

Apoi aparatul îți duce atenția unde vrea el, nu unde vrei tu.”

Neurochirurgul avertizează că utilizarea excesivă a ecranelor poate afecta capacitatea de concentrare și de analiză.

„Nu mai gândești tu. Gândește aparatul”, afirmă acesta.

Un singur sfat pentru următorii 20 de ani

La finalul interviului, l-am provocat să aleagă un singur lucru pe care oamenii să îl înceapă chiar de astăzi pentru a avea un creier mai sănătos peste două decenii.

Răspunsul a venit imediat și a rezumat, într-un fel, întreaga sa filosofie despre sănătate și echilibru:

„Dezlegarea la iubire, dezlegarea la plimbare.”