Delegația crescătorilor de oi care au protestat joi în Capitală a fost primită la Palatul Victoria de vicepremierul Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii. Întâlnirea a fost mandatată de prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, în urma tensiunilor din sectorul zootehnic, anunță Agerpres.

Fermierii au solicitat măsuri urgente de sprijin financiar și reforme administrative, principala lor cerință fiind demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl acuză de lipsă de dialog și de gestionare ineficientă a crizei.

Revendicările oierilor: Demiteri și compensații pentru exporturile blocate

Principalele probleme aduse în atenția Guvernului de către crescătorii de ovine vizează:

Schimbarea conducerii ANSVSA: Oierii acuză instituția de lipsă de comunicare și cer o nouă viziune la nivelul conducerii.

Compensarea pierderilor: Solicitarea de sprijin financiar rapid pentru pagubele cauzate de blocarea exporturilor de ovine.

Soluții pentru ieșirea din criză: Deblocarea cât mai rapidă a comerțului și stabilirea unor măsuri clare de sprijin.

Măsurile anunțate de Guvern

Tánczos Barna i-a asigurat pe reprezentanții fermierilor că doleanțele lor vor fi analizate cu prioritate de premierul Ilie Bolojan. Totodată, vicepremierul a anunțat că a solicitat deja ANSVSA să finalizeze un plan riguros de control și trasabilitate a mișcării animalelor, esențial pentru gestionarea bolilor și readucerea credibilității României pe piețele externe.

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„Îi asigur pe fermieri că am înțeles mesajul. Zilele acestea, o nouă echipă de experți de la ANSVSA și din mediul academic va prezenta planul pentru ieșirea din criză. Acesta va fi dezbătut săptămâna viitoare cu Colegiul Medicilor Veterinari, reprezentanții fermierilor și experții Comisiei Europene. De asemenea, o decizie privind conducerea ANSVSA va fi luată la nivelul Guvernului în cel mai scurt timp posibil”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna.