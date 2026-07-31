O rețetă veche din Florența reaprinde misterul originii Coca-Cola. Ce au descoperit cercetătorii într-o farmacie monahală

31 iul. 2026, Articole / Reportaje
O rețetă veche din Florența reaprinde misterul originii Coca-Cola. Ce au descoperit cercetătorii într-o farmacie monahală
Sursa foto: Flikr
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O rețetă descoperită în arhivele unei vechi mănăstiri din Florența readuce în atenție unul dintre cele mai cunoscute mistere din istoria băuturilor răcoritoare. Cercetătorii au identificat formula unui elixir preparat cu zeci de ani înainte de apariția Coca-Cola, iar ingredientele sale sunt surprinzător de apropiate de cele folosite la precursorul celebrei băuturi americane, conform Mediafax.

Descoperirea a fost făcută de părintele Manuel Russo în arhiva istoricei Farmacii San Marco din Florența, potrivit Euronews. Documentul descrie un „elixir vinos reconfortant”, recomandat în secolul al XIX-lea pentru combaterea oboselii fizice și psihice.

Compoziția acestuia a atras imediat atenția istoricilor: nuci de kola și frunze de coca boliviană, macerate într-o soluție alcoolică. Formula seamănă foarte mult cu cea a băuturii French Wine Coca, creată în 1886 de farmacistul american John Stith Pemberton, considerată precursorul Coca-Cola.

De la tonic medicinal la băutură răcoritoare

Potrivit specialiștilor, diferența esențială dintre elixirul italian și rețeta care avea să ducă la apariția Coca-Cola este folosirea alcoolului.

În Statele Unite, restricțiile privind consumul de alcool l-au determinat pe Pemberton să înlocuiască vinul cu apă carbogazoasă și sirop, transformând treptat băutura medicinală într-un produs răcoritor destinat consumului de masă.

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Istoricii subliniază însă că nu există dovezi care să arate că Pemberton ar fi cunoscut rețeta descoperită la Florența sau că s-ar fi inspirat din aceasta.

Și Spania revendică o poveste asemănătoare

Descoperirea din Italia nu este singura care alimentează dezbaterea privind originile Coca-Cola.

În localitatea Aielo de Malferit, din regiunea Valencia, era produsă încă din anii 1880 o băutură numită „Nuez de Cola Coca”, despre care producătorii susțin că a fost prezentată la expoziții internaționale înainte de lansarea oficială a Coca-Cola.

Aceștia afirmă că unul dintre fondatorii afacerii călătorea frecvent în Statele Unite, însă, nici în acest caz, nu există dovezi care să demonstreze că rețeta spaniolă a influențat apariția băuturii americane.

Formula Coca-Cola rămâne un secret

Formula originală a Coca-Cola continuă să fie unul dintre cele mai bine păstrate secrete comerciale din lume. Compania susține că rețeta este păstrată într-un seif din Atlanta, iar accesul la aceasta este extrem de limitat.

Descoperirea din arhivele Farmaciei San Marco nu schimbă istoria oficială a brandului, însă oferă o nouă perspectivă asupra băuturilor tonice pe bază de nuci de kola și frunze de coca care circulau în secolul al XIX-lea și care au precedat apariția uneia dintre cele mai cunoscute băuturi răcoritoare din lume.

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