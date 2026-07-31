VIDEO | Viorel Marin (ANAMOB): „Ajungi să vinzi în pierdere”. De ce tot mai mulți producători români din morărit și panificație ajung în pragul insolvenței

Industria românească de morărit și panificație traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Creșterea costurilor de producție, presiunea exercitată de marile rețele comerciale și imposibilitatea de a transfera aceste costuri în prețul final împing tot mai multe companii către pierderi, iar unele ajung în insolvență și faliment. Într-un interviu acordat G4Food, Viorel Marin, președintele Asociației Naționale a Industriei de Morărit și Panificație din România (ANAMOB), explică de ce producătorii români își pierd competitivitatea chiar și pe piața internă și ce soluții vede pentru redresarea sectorului.

În opinia președintelui ANAMOB, reducerea deficitului comercial nu depinde doar de creșterea exporturilor, ci și de o prezență mai puternică a produselor românești pe piața internă.

„România este o țară cu un potențial extrem de mare de export. Avem o suprafață și un potențial agricol care depășesc cu mult necesarul de consum intern. Cu alte cuvinte, nu este rău că ai export de produse agricole. Este chiar foarte bine. Aduce venituri fermierilor”, spune președintele ANAMOB.

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Acesta atrage însă atenția că exportul nu poate fi privit ca o soluție în sine.

„Problema este că există acest deficit de producție industrială și deficitul balanței comerciale. Multă lume spune: «Promovați exportul». Dar cum să promovez exportul? Nu este suficient să îmi plătească cineva să mă duc la o expoziție sau să negociez cu un partener extern. Problema este să am ce pune pe piața aceea de export, un produs care să facă față concurenței acerbe existente acolo”, explică Viorel Marin.

Piața internă trebuie recâștigată

În loc să se concentreze exclusiv pe exporturi, România ar trebui să urmărească și consolidarea prezenței produselor românești pe piața internă, consideră președintele ANAMOB.

„Deficitul poate fi redus fie prin creșterea exporturilor, fie prin reducerea importurilor. Adică piața internă să fie alimentată cât mai mult din ceea ce se produce în România. Cu alte cuvinte, trebuie găsit un echilibru. Problema poate fi rezolvată atât prin măsuri de creștere a exportului, cât și prin recâștigarea pieței interne la nivelul consumului ei”, afirmă acesta.

Totuși, spune el, acest obiectiv este îngreunat atât de costurile tot mai mari de producție, cât și de modul în care funcționează piața.

„Toate acestea au o problemă de costuri, dar mai au și o altă problemă, cea a intereselor economice, care au căpătat un caracter profund neloial. Rețelele de retail au preluat aproape în totalitate linia frontului cu consumatorul final și lucrează după propriile reguli economice”, spune Viorel Marin.

„Ajungi să vinzi în pierdere”

Presiunea asupra industriei s-a accentuat în ultimii ani, în special după explozia costurilor cu energia și forța de muncă.

„Dacă înainte costurile erau raportate în principal la materia primă, astăzi costurile cu energia și cu resursa umană au depășit cu mult ponderea pe care o aveau în rețeta de cost a unei industrii precum morăritul și panificația, mari consumatoare de resurse”, explică președintele ANAMOB.

În același timp, spune acesta, producătorii nu reușesc să transfere aceste costuri în prețul final.

„Nu acceptă măriri de preț, deși aceste creșteri de costuri sunt independente de voința și puterea producătorului. Practic, ajungi să iei mai puțin decât ai cheltuit. Ajungi să vinzi în pierdere.”

Consecințele sunt deja vizibile în rezultatele financiare ale companiilor.

„Te uiți pe situațiile financiare din ultimii doi ani și vezi, cu durere în suflet, cum cad profiturile, se duc spre zero, se intră în insolvență și se intră în faliment în industria românească”, avertizează Viorel Marin.

ANAMOB lucrează la un set de măsuri pentru industrie

În prezent, organizația lucrează la un pachet de soluții care să contribuie la redresarea sectorului, inclusiv prin dialog cu reprezentanții marilor rețele comerciale.

„Suntem în curs de elaborare a unei strategii care să compenseze această situație prin diverse măsuri. Sunt necesare discuții cu marii retaileri, pentru a vedea cum revenim în spiritul legislației europene și românești privind concurența loială. Dacă nu vom găsi convergență în aceste discuții, va trebui să identificăm măsuri alternative care să redreseze situația producătorului român de valoare adăugată”, concluzionează președintele ANAMOB.