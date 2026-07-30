Sportivii și pasionații de fitness încearcă mereu noi metode pentru a-și optimiza antrenamentele: de la momentul ideal al zilei pentru mișcare, până la suplimente înainte de a merge la sală. Însă un nou studiu publicat în revista Frontiers in Physiology propune o metodă surprinzătoare și complet neinvazivă: inhalarea aromei de ciocolată neagră înainte de efort, scrie ABC.

Cercetătorii de la Facultatea de Științe ale Sportului din cadrul Universității Malaya (Malaezia) au descoperit că simplul miros de cacao cu concentrație ridicată poate reduce senzația de foame și poate crește performanța fizică la sală fără a spori percepția efortului depus.

Cum s-a desfășurat experimentul?

La studiu au participat 23 de bărbați tineri, sănătoși și obișnuiți cu mișcarea, care au trecut printr-un post alimentar de cel puțin 10 ore peste noapte. Participanții au fost expuși timp de 30 de secunde, înainte și între seriile de exerciții de forță (extensii pentru picioare la aparat), la trei stimulente olfactive distincte:

Ciocolată neagră (90% cacao) Ciocolată cu lapte (60% cacao) Apă distilată (grupul de control)

Rezultate uimitoare pentru performanța fizică

Efectele aromei de ciocolată s-au văzut direct în numărul de repetări executate ulterior:

- articolul continuă mai jos -

Ciocolata neagră (90%): A generat o creștere medie de 18 repetări în plus pe parcursul antrenamentului comparativ cu apa. În plus, a redus considerabil senzația de foame și dorința de a mânca, crescând senzația psihologică de sațietate.

Ciocolata cu lapte (60%): A adus un plus de 9 repetări, însă nu a modificat semnalele de foame, fiind percepută mai degrabă ca o simplă „recompensă plăcută”.

„Să vezi o creștere substanțială a numărului de repetări fără ca sportivii să simtă că depun un efort mai mare este un rezultat psihobiologic fascinant”, a explicat dr. Mohamed Nashrudin bin Naharudin, autorul principal al studiului.

De ce funcționează? E vorba de o explicația psihologică

Cercetătorii explică acest fenomen prin mecanismele de învățare din copilărie. Organismul asociază mirosul intens și amar de ciocolată neagră cu un aliment bogat și sățios.

Inhalarea acestei arome acționează ca un semnal olfactiv învățat, care „păcălește” creierul și îl induce într-o stare anticipativă de sațietate. Neavând senzația de stomac gol sau foame intensă, corpul poate tolera un volum mai mare de muncă fizică în timpul antrenamentului pe stomacul gol.

Deși sunt necesare studii suplimentare pentru a analiza căile neuronale și hormonale exacte, cercetătorii cred că această metodă ar putea deschide drumul către noi strategii non-alimentare de optimizare a antrenamentelor de forță.