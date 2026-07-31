Într-un interviu acordat G4Food la evenimentul de lansare a Mediafax Spania, Sandra Gătejeanu-Gheorghe, consulul general al României la Barcelona a vorbit despre modul în care cele două gastronomii, românească și spaniolă, se îmbină atât în ceea ce o privește, cât și în rândul conaționalilor noștri din Peninsulă.

Sarmale sau tapas? Gastronomia românească sau cea spaniolă?

Ioana Costescu: Cum vedeți gastronomia românescă sau a românilor din Spania? Când sunteți în Spania vă e dor de preparatele românești? Când sunteți în România, de cele spaniole? Ce alegeți, sarmale sau tapas?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: Depinde de moment și de anotimp! Îmi place foarte mult mâncarea românească. Recent, am avut doi prieteni din Spania care au venit pentru prima dată în România. Au fost impresionați de calitatea mâncării, de porțiile generoase și de gusturile noastre autentice.

Ciorbele reprezintă un preparat aparte, pe care nu îl găsești în bucătăria spaniolă, sub această formă care e la noi. Pe de altă parte, îmi plac foarte mult și preparatele spaniole: paella, tapas, peștele sau carnea de vită. Fac un mix între cele două, atât când sunt în România, cât și în Catalonia.

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Avem deja antreprenori și restaurante românești care fac o treabă excelentă în zona Barcelonei, aducând mâncarea noastră în atenția localnicilor.

Festival gastronomic și cultural românesc la Barcelona

Ioana Costescu: Se împlinesc 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania. Ce pregătește Consulatul din Catalonia pentru a marca acest moment?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: Pe 26 septembrie, în apropierea Barcelonei, asociațiile de români și antreprenorii din Catalonia vor organiza un festival de cultură, tradiții și gastronomie, cu sprijinul Consulatului General al României la Barcelona.

Ideea din spatele acestui proiect este de a-i aduna la un loc pe români, dar și pe spanioli, sub umbrela celor 145 de ani de relații bilaterale. Spaniolii vor avea ocazia să guste produse tradiționale românești și specialități pregătite de restaurantele locale.

În plus, evenimentul va include o expoziție de fotografie cu imagini reprezentative din România, prezentări de costume tradiționale și meșteșuguri și un program artistic cu muzică și dansuri populare.

Preluăm modelul spaniol de fiesta, îmbinând tradițiile românești cu stilul de viață de acolo. Sperăm ca prin acest eveniment să-i facem pe români să se simtă mândri de originea lor, iar pe spanioli să-i convingem să vină să ne viziteze.

Citește interviul complet pe G4Food.ro.