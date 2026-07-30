Timp de decenii, vinul a deținut monopolul asupra asocierilor culinare sofisticate. Astăzi însă, berea își revendică locul alături de cele mai exigente mâncăruri. Datorită marii diversități de stiluri, de la note citrice și amărui de hamei până la arome profunde de malț prăjit, ciocolată și cafea, berea oferă oportunități de maridaj extrem de versatile, relatează cunoscătorii.

Regula de aur în asocierea berii cu mâncarea este echilibrul: berea nu trebuie să acopere gustul preparatului, ci să îl completeze, să îl intensifice sau să creeze un contrast plăcut.

Ghid rapid de asociere a diverselor tipuri de bere cu preparatele potrivite

Alegerea berii potrivite depinde în mare măsură de profilul de gust al fiecărui stil în parte. O bere Lager blondă sau Pilsner, fiind proaspătă, lejeră și acidulată, se potrivește de minune cu salatele de vară, peștele alb, fructele de mare și preparatele ușoare cu ulei de măsline. Pentru mâncăruri puțin mai consistente, o Lager Premium oferă un gust echilibrat și aromă ușoară de malț, excelent pentru salate cremoase (precum cea a la russe sau de cartofi), mezeluri ușoare și tarte sărate.

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Dacă preferi mâncărurile mai intense, o bere Red IPA sau Amber Ale, cu profilul ei amărui și notele distincte de hamei și caramel, completează perfect preparatele picante, aripioarele de pui crocante sau rețetele bogat condimentate. Cărnurile mai grele, precum carnea de vită la cuptor, fripturile fragede și preparatele cu sosuri bogate, cer o bere la fel de structurată, cum este o Amber Lager sau Doppelbock, caracterizată prin nuanțe maltate și dulci de caramel. În cele din urmă, berile din categoria neagră (Stout, Porter sau Dark Lager), recunoscute pentru notele lor profunde de cafea, cacao și pâine prăjită, sunt alegerea ideală pentru gustări crocante și calamari prăjiți.

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